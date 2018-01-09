İzmir konut fiyatları artışından İstanbul’u solladı. Yıllık bazda İzmir’de konut fiyatları yüzde 18.66 artarken, İstanbul yüzde 6.29’da kaldı. Fiyat artışının nedenleri, kentsel dönüşümün yapılamaması, şehir merkezindeki binaların rant odaklı yıkılıp yeniden yapılması, merkezi yönetimin yatırımları ve beyin göçü.

İstanbul-İzmir otobanı, Ankara-İzmir Hızlı Treni, Çandarlı Limanı, Kemalpaşa Lojistik Merkezi… Art arda gelen projeler müteahhitleri İzmir’e yöneltti.



İzmir konut fiyatları artışında İstanbul’u 3’e katladı. İzmir’de konut fiyatları yüzde 18.66 artarken, İstanbul yüzde 6.29’da kaldı.



İzmir’de konuk fiyatlarında astronomik bir artış var. hem kiralık daireler hem de satılık evler kısa sürede ortalama yüzde 50 arttı. bunun nedeni ise yoksul ve dar gelir halkın yaşadığı alanların dönüştürülmeyip çok katlı ultra lüks rezidansların inşa edilmesi.



Aylık bazda bakıldığında da İzmir öne çıktı. Ekim 2017’de bir önceki aya göre İzmir’de fiyatlar yüzde 2.61 yükselirken, İstanbul’da yüzde 0.93, Ankara’da yüzde 0.82 artış yaşandı. Konut fiyatlarını artıran bir diğer olgu da İzmir’in göç alması.



İzmir İstanbul’dan göç alıyor. Türkiye istatistik kurumu verilerine göre geçen sene 16 bin 129 kişi İstanbul'dan İzmir’e taşındı. Bu göçü beyaz yakalılar oluşturuyor.





HABER: UFUK AKKAYA KAMERA: AKIN KARA

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