İzmir'de ekmeğe zam geliyor

İzmirlileri üzen zam haberi geldi. Ekmeğe zam yapılıyor. İzmir'de ekmek fiyatlarının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatının 10 lira olması teklifi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği komisyonu tarafından Ticaret Bakanlığına sunuldu. Ekmek zamlı fiyatla satışa sunulabilir. İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı şu sözleri söyledi: Ocak ayında olması gereken fiyatı 17 Mayıs’taki İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği toplantımızda komisyondan geçirmiş bulunmaktayız. Bakanlık onayından sonra yeni fiyatımıza geçmiş olacağız.

İZMİR'DE EKMEĞE ZAM GELİYOR

İzmir’de, ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İzmir’de 200 gram ekmeğin 10 TL olması için hazırlanan zam tarifesi 17 Mayıs’ta Ticaret Bakanlığına iletildi. Bakanlık onayından geçmesi durumunda kentte 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL’den satışa sunulacak.

Ekmek için sunulan yeni fiyat tarifesinin asıl sebebinin artan maliyetler olduğuna dikkat çeken İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı şu sözleri aktardı: