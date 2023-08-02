İzmir'de faaliyet gösteriyordu: Dev şirket iflas etti!

İflas haberleri dur durak bilmeden devam ederken yeni bir iflas haberi daha geldi. İflas haberi İzmir’den. İzmir’in önde gelen şirketlerinden biri olan dev şirket iflas etti.

DOLAR KURU YÜKSELDİKÇE ALIM GÜCÜ AZALIYOR

Dolar yükseldikçe vatandaşın alım gücü azalıyor. İşletmeler salgın sürecinde zor duruma düşmüşlerdi. Son dönemde ise dolar kurundaki yükseliş birçok sektörü etkilemiş durumda.

Milli gazete’de yer alan haberde; İzmir’in önde gelen şirketlerinden biri olan Top Yayıncılık Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflas ettiği bilgisine yer verildi.

Türkiye'deki ekonomik sorunlar şirketleri bir bir iflasa sürüklüyor. Ekonomik kriz Türkiye'de etkilerini göstermeye devam ediyor ve birçok firma iflasın eşiğine geldi. Bazı firmalar ise bu süreçte iflas ettiklerini duyurdu. Artan işletme giderleri ise ekonomik sıkıntıların kaynağı olarak öne çıkıyor.

Her geçen gün iflas haberlerine bir yenisi eklenirken bu kez üzücü haber İzmir'den geldi.

İzmir'de faaliyet gösteren Top Yayıncılık Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi yaşadığı ekonomik sorunlar nedeni ile İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesine iflas başvurusunda bulundu.

Söz konusu şirketin değerlendirilen başvurusu sonucunda mahkeme tarafından Top Yayıncılık Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına karar verildi.

Mahkeme tarafından alınan kararda şu ifadeler kullanıldı:

İZMİRİFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ YAPILDIĞI’NA DAİR İLAN

MÜFLİSİN ADI SOYADI VE ADRESİ:TOP YAYINCILIK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ -VERGİ NO: 8510015529, MERSİS NO: 0851001552900017, 850 SOK. NO:38/Z-1 KONAK/İZMİR

Yukarıda bilgileri yazılı müflis şirketin İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 22.06.2023 TARİH VE 2020/634 ESAS sayılı ilamı ile saat : 10:35' te İFLASINA KARAR VERİLMİŞ olup, tasfiye işlemleri Müdürlüğümüzün yukarıda esas numarası yazılı iflas dosyasından yürütülmektedir.

Keyfiyet İİK'nın 166. Maddesi gereğince ilan olunur.