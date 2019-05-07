Kiracıyı kara kara düşündüren Mayıs ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici fiyat endeksine göre kiralarda yüzde 19,39 zam yapılabilecek. Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı İzzet Doğan, artışın ekonomik zincirlemeden kaynakladığını söyledi. Doğan, tüketici fiyat endeksine göre yapılan ücretlendirmenin de de kiracının lehine olduğunu vurguladı.





Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Emekli Hakim olan İzzet Doğan, düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.



Doğan, kira artışlarında TÜFE'nin belirleyici olmasının kiracının lehine olduğunu ifade etti.



Kira sözleşmesi devam edenler ise sözleşmenin yenileneceği tarih itibarıyla açıklanan TÜFE üzerinden kiralarına yapılacak azami zammı belirleyecek.



Yapılan artışların zincirleme olduğunu söyleyen İzzet Doğan, kiracının bir ev kiralamadan önce aidat ücretlerine de bakması gerektiğini vurguladı.





ulusal.com.tr Yeni uygulamayla birlikte kira ücreti belirlemede Tüketici fiyat endeksi dikkate alınıyor.Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Emekli Hakim olan İzzet Doğan, düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.Doğan, kira artışlarında TÜFE'nin belirleyici olmasının kiracının lehine olduğunu ifade etti.Kira sözleşmesi devam edenler ise sözleşmenin yenileneceği tarih itibarıyla açıklanan TÜFE üzerinden kiralarına yapılacak azami zammı belirleyecek.Yapılan artışların zincirleme olduğunu söyleyen İzzet Doğan, kiracının bir ev kiralamadan önce aidat ücretlerine de bakması gerektiğini vurguladı.