Jandarma ve Sahil Güvenlik 770 astsubay alacak! Başvurular başladı: İşte aranan şartlar

JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Astsubay Meslek Yüksekokulu için 770 öğrenci alınacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda Güvenlik Bilimleri Akademisi için 200 erkek, Astsubay Meslek Yüksekokulu için 538 erkek ve 32 kadın öğrenci alınacağı belirtildi.

ADAY ÖĞRENCİLERDE ARANAN ŞARTLAR

1- GENEL AÇIKLAMA

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması maksadıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığına öğrenci temin edilecektir. Temin ile ilgili detaylar, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2023 Yılı Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Başvuru Kılavuzu”nda ve “2023 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiştir.

2- BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak

Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak

“2023 Yılı Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Başvuru Kılavuzu”nda ve “2023 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiş olan diğer başvuru şartlarını taşımak.

3- BAŞVURU İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

Başvurular 03-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/ Giris internet adresi JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS’den ilan edilecektir.

Başvuru kılavuzu okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasında yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

KAYNAK: kamuilan.sbb.gov.tr