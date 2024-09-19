JPMorgan'dan Türkiye ile ilgili dikkat çeken değerlendirme

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Batı'nın Türkiye ilgisine yönelik dikkat çeken değerlendirme yaptı.

JPMorgan Yönetici Direktörü Gökhan Özkan, Türkiye'nin birleşme satın alma aktivitesinde son dönemde artan Ortadoğu ilgisine dikkat çekerek henüz Batıdan stratejik olarak ilgi görmediklerini ifade etti.

Gökhan Özkan, son dönemde Türkiye’ye sabit getirili menkul kıymetlerde ilgi olduğunu ifade etti. Bu ilginin para akışını hızlandırdığını ancak mevduat faizlerinin sermaye piyasaları ve birleşme satın alma aktivitelerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Gökhan Özkan, Türkiye’nin birleşme ve satın alma alanında son 10 yılda Ortadoğu'dan artan bir ilgi gördüğünü belirtti.

Gökhan Özkan, 2004-2014 yılları arasında ise daha çok Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya gibi bölgelerden yatırımcıların ilgisinin yoğun olduğunu hatırlattı. Ancak, son yıllardaki ekonomik volatilite yani oynaklık nedeniyle Batı'dan stratejik ilgi çekemediklerini ifade etti.