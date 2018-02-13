Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ziraat Bankası arasında borcu olan Bağ-Kur'luların emekliliğine imkan sağlayacak kredi işbirliğine başladığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu "Emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde prim borcu nedeniyle emekli olamayan BAĞ-KUR’lularımıza, prim borçlarını Ziraat Bankası’nından alacakları kredi ile ödeyerek hemen emekli olabilmeleri imkanı sağlayan işbirliği protokolümüz, esnafımıza ve aziz milletimize hayırlı olsun." dedi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre borcu nedeniyle emeklilik hakkı kazanamayan Bağ-Kur'lular Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmak suretiyle borçlarını ödeyerek emekli olabileceklerdir.



Protokole göre sigortalılar, bankadan yüzde 1.28 faiz oranı ile 48 ay vade ile kredi kullanabilecek. Kredi kullanarak sigorta prim borcunu ödeyen sigortalılara emekli aylıkları bağlanacak. Sigortalıların kredi ödemeleri bağlanan emekli aylığından Ziraat Bankası tarafından taksitler halinde tahsil edilecek.



Jülide Sarıeroğlu'ndan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu "Emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde prim borcu nedeniyle emekli olamayan BAĞ-KUR’lularımıza, prim borçlarını Ziraat Bankası’nından alacakları kredi ile ödeyerek hemen emekli olabilmeleri imkanı sağlayan işbirliği protokolümüz, esnafımıza ve aziz milletimize hayırlı olsun." dedi.





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