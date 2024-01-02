Kabağın Fiyatı Cep Yakıyor

İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu yüzde 93,82'lik artışla kabak oldu.



Kabağı yüzde 67,32 ile salatalık, yüzde 37,58 ile taze fasulye, yüzde 36,04 ile yaş üzüm, yüzde 34,85 ile sivri biber izledi.

İSTANBUL'DA FİYATI ARTAN ÜRÜNLER

KABAK % 93,82

SALATALIK % 67,32

TAZE FASULYE %37,58

YAŞ ÜZÜM % 36,04

SİVRİ BİBER % 34,85

Aralıkta gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan portakal fiyatı yüzde 12,59 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.



İstanbul Ticaret Odası, kentin aralık ayı yıllık enflasyonunu yüzde 74,88, aylık enflasyonunu yüzde 3,52 olarak duyurmuştu.