Kaçırmayın! Tarım Kredi Kooperatifi’nden yıl sonu ‘Kat kat fırsat’ kampanyası
Tarım Kredi Kooperatifi Market, 2024 yılına veda ederken müşterilerine özel bir kampanya ile geliyor. “Kat Kat Fırsat” sloganıyla hazırlanan yeni katalog, 24 Aralık itibarıyla raflarda yerini aldı.
Kampanya, 31 Aralık 2024 Salı gününe kadar devam edecek ve birbirinden avantajlı ürünleri alıcılarla buluşturacak.
Yeni yıl alışverişlerini kolaylaştıran bu kampanyada, elektronik ürünlerden gıda çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.
İşte katalog:
Onvo Televizyon - 4.799 TL
TK Patlatmalık Mısır - 16,90 TL
Tukaş Sos Çeşitleri - 32,50 TL
Misafir Çiğköfte - 69,90 TL
Uno Pastaban Kakaolu 3 Kat - 69,95 TL
Pakmaya Kakao - 43 TL
Pakmaya Sade Krem Şanti - 39,75 TL
Pakmaya 10'lu Hamur Kabartma Tuzu - 15,75 TL
Pakmaya 10'lu Şekerli Vanilin - 10,75 TL
Pakmaya Damla Çikolata Çeşitleri - 59 TL
TK Kornişon Turşu - 37,50 TL
TK Karışık Turşu - 23,50 TL
TK Acı Biber Turşusu - 29,50 TL
TK Anadolu Makarna Çeşitleri - 11,75 TL
TK Anadolu Osmancık Pirinç - 49,90 TL
TK Natürel Birinci Zeytinyağı - 269 TL
Superfresh Süt Mısır - 54,90 TL
Köytav Ördek - 159 TL
Maret Donuk Soslu Dana Döner - 112,90 TL
Bütün Piliç Çeşitleri - 84 TL
TK Dana Macar Salam Dilimli - 18,50 TL
Superfresh Soğan Halkası Gurme - 75,90 TL
Superfresh Pizza King 4'lü - 159 TL
TK Dana Kokteyl Sosis - 59,90 TL
Kuzuoğlu Vakumlu Somon Dilim Fileto - 179,90 TL
Bando Somon Fileto - 179,90 TL
Özlem Küvet Dana Kış Sucuğu - 549,90 TL
TK Dondurulmuş Parmak Patates - 49,90 TL
TK Dondurulmuş Sahlep - 69,90 TL
Sütaş Ayran - 49,90 TL
TK %18 Yağlı Krema - 25 TL
TK Tuzsuz Tereyağı - 289 TL
TK Taze Kaşar Yuvarlak - 265 TL
TK Yağlı Süt - 27 TL
TK Tam Yağlı Olgunlaştırılmış 3 Dilimli İnek Peyniri - 139,90 TL
TK Eski Kaşar Peyniri İnek - 119 TL
Peysan Yarım Yağlı Süzme Peynir - 73,90 TL
Sütaş Süzme Yoğurt - 75 TL
TK Süzme Yoğurt - 72,50 TL
TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin - 75 TL
TK %40 Fındık Parçacıklı Kakaolu Krema - 95 TL
TK Fındık Ezmesi - 109 TL
TK Ekstra Geleneksel Reçel Çeşitleri - 42,75 TL
TK Çiçek Balı - 99 TL
Master Potato Çeşitleri - 59,90 TL
Cipso Çeşitleri - 27,50 TL
Çerezos Çeşitleri - 27,50 TL
Ülker Kare Çikolata Çeşitleri - 29,90 TL
Kahve Dünyası Bonte Sütlü Çikolata Kaplı Bisküvi - 26,90 TL
Ülker Probis Sandviç Bisküvi - 42,90 TL
Ülker Çokoprens - 34,90 TL
Ülker Atıştırmalık Tahıl Cipsi Yoğurt & Mevsim Yeşillikli - 11,45
TK Sade Mısır ve Pirinç Patlağı - 11,45 TL
TK Kızartılmış Yer Fıstığı - 96,90 TL
TK Paketli Kavrulmuş Antep Fıstığı - 123,90 TL
TK Çiğ Karışık Kuruyemiş - 79,90TL
TK Doypak Kavrulmuş Fındık - 86,50TL
TK Paketli İç Badem Naturel Çeşitleri - 83,50TL
TK Sarı Leblebi - 46,90TL
TK Ayçekirdeği Çeşitleri - 62,90TL
TK Kabak Çekirdeği Çiğ - 67,90TL
TK Kabak Çekirdeği Kavrulmuş Çeşitleri - 69,90 TL
TK Doypack Karışık Kuruyemiş - 87,90TL
TK Altın Filiz Çay - 154,90TL
TK Türk Kahvesi - 31,90TL
TK Limonata - 22,90TL
TK Limonata Karadut Aromalı - 24,90TL
Doğanay Limonata - 22,90TL
Doğanay Şalgam Suyu Çeşitleri - 28,90TL
Obsesso Kahve Çeşitleri - 29,90TL
Black Bruin Enerji İçeceği - 26,50TL
Sarıyer Çeşitleri - 34,90 TL
Didi Soğuk Çay Çeşitleri - 38,90 TL
TK %100 Meyve Suyu Çeşitleri - 39,90 TL
Benorganic Meyve Suyu Çeşitleri - 69,90 TL
Kızılay Doğal Maden Suyu - 31,90 TL
Arko Nem Classic Krem Naturel - 84,90 TL
Privacy Edt Addiction Parfüm Çeşitleri - 299,90 TL
Emotion Deodorant Çeşitleri - 72,90 TL
Blade Deodorant Çeşitleri - 72,90 TL
Restorex Şampuan Çeşitleri - 99,90 TL
Duru Duş Sabunu Çeşitleri - 72,90 TL
Elit Güzellik Sabunu Çeşitleri - 19,90 TL
Molped Pure & Soft Ped Çeşitleri - 114,90 TL
Uni Baby Bebek Kolonyası - 46,90 TL
Dalin Şampuan Klasik - 84,90 TL
Elit Dev Havlu - 31,90 TL
Elit Karton Bardak - 12,90 TL
Clea Islak Havlu - 19,90 TL
Selpak Peçete Extra - 13,90 TL
Elit Peçete - 17,90 TL
Parex Hazır Kesilmiş Pişirme Kağıdı - 23,90 TL
Viora Büzgülü Çöp Poşeti Çeşitleri - 24,90 TL
Familia Natural Tuvalet Kağıdı - 219,90 TL
Familia Natural Havlu Kağıt - 149,90 TL
Molfix Bebek Bezi Çeşitleri - 309,00 TL
Flowpack Streç Film Pe Gıda - 79,90 TL
Parex Buzdolabı Poşeti Orta - 39,90 TL
Kestane - 149,90 TL