Kademeli emeklilik bekleyenlere SGK uzmanından net tarih! İşte şartlar

Sürecin siyasi, sosyal ve aktüeryal açıdan artık görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Karakaş, düzenleme için 2027 yılını işaret etti. Düzenleme hayata geçse bile EYT gibi toplu bir emeklilik dalgası yaratmayacağını belirten Karakaş, yaş ve prim şartlarının sigorta başlangıç yılına göre kademelendirileceğini vurguladı.

"4 MİLYONU AŞKIN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR, 2027'DEN ÖNCE BEKLEMİYORUM"

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik talebinin ulaştığı boyutu ve olası takvimi şu başlıklarla değerlendirdi:

2027 Eşiği: Düzenlemenin 2027 yılından önce yasalaşmasını beklemediğini ancak bu tarihten itibaren konunun kaçınılmaz olarak Meclis gündemine taşınacağını belirtti.

Geniş Toplumsal Etki: Askerlik ve doğum borçlanması gibi unsurlarla birlikte düzenlemenin 4 milyondan fazla çalışanı ve ailelerini doğrudan ilgilendirdiğini ifade etti.

Devletin Masasında: Karakaş; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı düzeyinde konunun, bütçe ve aktüeryal dengeler kapsamında takip edildiğini dile getirdi.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE MASADAKİ YAŞ VE PRİM FORMÜLÜ

EYT'den farklı olarak kademeli emeklilikte sistemin bütçeye ani bir yük getirmeyeceğini belirten Karakaş, olası şartlara dikkat çekti:

Herkes Aynı Anda Emekli Olamayacak: Düzenleme yürürlüğe girse dahi toplu bir emeklilik gerçekleşmeyecek; 2000, 2001, 2002 ve sonraki yıllarda işe başlayanlar için farklı yaş kademeleri uygulanacak.

Giriş Tarihi Avantajı: Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999'a en yakın olanlar yaş konusunda en avantajlı grup olacak.

Prim İndirimi Beklenmiyor: Prim gün sayılarında radikal bir düşüş öngörülmüyor. Memurlar (4/1-c) için 9000 prim günü şartının korunması, SSK'lılar (4/1-a) için ise taban primin en az 7000 gün olması masadaki en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor.