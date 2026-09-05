Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsayacak? 2026 son durum tablosu

Özellikle 9 Eylül 1999 ile 2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar, bir gün veya birkaç ayla emeklilik yaşının 17-20 yıla kadar uzamasına karşı kademeli bir geçiş modeli talep ediyor. 2026 yılı itibarıyla Meclis gündeminde resmi bir yasa tasarısının bulunup bulunmadığı ve mevcut şartlar çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor.

2026 YILINDA KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, MECLİS'E GELDİ Mİ?

Kademeli emeklilik konusunda kamuoyunda ve sosyal medyada yoğun bir beklenti oluşmasına karşın resmi süreçte henüz somut bir kanun teklifi yasalaşmış değil.

Meclis Durumu: 2026 yılı itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçmiş veya yürürlüğe girmiş resmi bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor.

Mevcut Mevzuat Geçerli: Yeni bir yasal düzenleme hayata geçirilmediği sürece, 8 Eylül 1999 sonrasında ilk defa sigortalı olan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaş ve 7 bin prim günü (ya da 4500 günle kısmi emeklilik) şartlarına tabi olmaya devam ediyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK MODELİ NEYİ HEDEFLİYOR?

Gündeme getirilen kademeli emeklilik modellerinde sigorta başlangıç yılına göre yaş ve prim şartlarının yumuşatılması öngörülüyor:

Amaç: 8 Eylül 1999 öncesi ile sonrası arasındaki 15-20 yıllık keskin yaş uçurumunu gidermek.

Taslak Beklentisi: İşe giriş tarihine göre kadınlarda 43-50, erkeklerde ise 45-52 yaş aralığından başlayarak prim gün sayısına göre kademeli bir geçiş cetvelinin belirlenmesi talep ediliyor.

Yasal Şart: Olası bir düzenlemenin kapsamı, yaş sınırları ve gerekli prim gün sayıları yalnızca TBMM'de kabul edilecek bir kanun metniyle netlik kazanacak.

1999 SONRASI İÇİN MEVCUT ERKEN EMEKLİLİK İMKANLARI

Genel bir kademeli emeklilik yasası bulunmasa da mevcut mevzuatta bazı özel durumlar çalışanlara yaş veya prim avantajı sağlayabiliyor:

Doğum Borçlanması: Sigortalı kadın çalışanlar, sigorta başlangıcından sonra dünyaya gelen 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak 2 bin 160 güne kadar prim kazanabiliyor.

Askerlik Borçlanması: Erkek çalışanlar, sigorta başlangıcından önce askerlik yapmışlarsa borçlanma yoluyla sigorta giriş tarihlerini askerlik süresi kadar geriye çekebiliyor.

Malulen ve Engelli Emekliliği: Çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybedenler sağlık kurulu raporuyla malulen, en az yüzde 40 engellilik oranı bulunanlar ise vergi indirimi hakkıyla yaştan muaf erken emekli olabiliyor.

Ağır ve Yıpratıcı İşler: Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma payı) kapsamındaki mesleklerde çalışanların primlerine gün ekleniyor ve bu süreler emeklilik yaşından düşülüyor.