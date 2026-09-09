Kademeli emeklilik çıktı mı, kim hangi yaşta emekli olacak? Sosyal medyadaki o listenin iç yüzü

Sosyal medyada "yaş ve prim şartları kesinleşti", "yeni yasa Meclis'e geldi" iddiaları dolaşıma sokulurken, mevcut yasal tablo bu paylaşımları doğrulamıyor. 5 Aralık 2024 tarihinde TBMM'ye sunulan kanun teklifi komisyonda beklemeye devam ederken, Emeklilikte Adalet Derneği’nin (EMADDER) talep ettiği model ile komisyondaki teklifin yaş ve prim kriterleri arasında da belirgin farklar bulunuyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK YASALAŞTI MI

Sosyal medyadaki dezenformasyonun aksine yürürlüğe girmiş resmi bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor. Kademeli emeklilik konusunda 5 Aralık 2024 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde henüz bir ilerleme kaydedilmedi. Bir teklifin yürürlüğe girebilmesi için önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile ilgili ihtisas komisyonlarında kabul edilmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Orta Vadeli Program (OVP) sunumunda bütçe disiplinine dikkat çekerek deprem harcamaları ve Kur Korumalı Mevduat ile birlikte EYT'nin bütçe ve enflasyon üzerindeki yükünün sürdüğünü vurgulamıştı.

MEVCUT MEVZUATTA KİM NE ZAMAN EMEKLİ OLUYOR

Yürürlükteki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre geçerli emeklilik parametreleri şu şekilde işliyor:

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunanlarda yaş şartı aranmıyor; kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5.000 ile 5.975 prim günüyle emekli olunabiliyor.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenlerde kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı uygulanıyor. Bu grupta 7.000 prim günü ya da 25 yıl sigortalılık ve 4.500 prim günüyle kısmi emeklilik hakkı tanınıyor.

1 Mayıs 2008 sonrasında sigortalı olan çalışanlarda ise 7.200 prim günü şartı aranırken, emeklilik yaşı işe giriş ve prim tamamlama tarihine bağlı olarak kademeli şekilde 65'e kadar yükseliyor.

EMADDER MODELİ İLE MECLİS'TEKİ TEKLİF ARASINDAKİ FARK

Sosyal medyada tek bir "kesinleşmiş kademeli emeklilik tablosu" varmış gibi paylaşılan veriler, aslında iki farklı taslaktan oluşuyor:

1999 ve 2000 girişliler için dernek kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş ile 6 bin 400 prim günü talep ederken; Meclis'teki teklifte yaş şartı aynı kalsa da prim şartı 6 bin 250 ile 6 bin 325 gün arasında öngörülüyor.

2001 ile 2004 yılları arasında işe başlayanlarda EMADDER kademeli olarak kadınlarda 44-47, erkeklerde 46-49 yaş ve 6 bin 475'ten 6 bin 700'e uzanan prim günü öneriyor. Kanun teklifinde ise yaş sınırı kademelendirilirken prim günü 6 bin 400 ile 6 bin 625 gün aralığında tutuluyor.

2005 ile 2008 arasındaki sigortalılar için EMADDER kadınlarda 48-51, erkeklerde 50-53 yaş ve 6 bin 775 ile 7 bin gün prim istiyor. Meclis'teki kanun teklifinde ise bu aralık için kadınlarda 46-49, erkeklerde 48-51 yaş ve 6 bin 700 ile 6 bin 925 prim günü şartı yer alıyor.

RESMİ BİR TARİH VE UZLAŞMA BULUNMUYOR

Kademeli emekliliğe ilişkin resmi makamlarca duyurulmuş kesin bir takvim bulunmuyor. İddia edilen şartların kanunlaşabilmesi için hükümetin yasal bir taslak hazırlaması veya Meclis komisyonunda bekleyen teklifin gündeme alınması gerekiyor. Mevcut durumda tüm çalışanlar için yürürlükteki SGK kanunu geçerliliğini koruyor.