Kademeli emeklilik çıktı mı, Meclis'e geldi mi? 2000-2008 arası sigortalılar için 2026'da son durum

Özellikle 2000-2008 yılları arasında ilk kez uzun vadeli sigorta primi yatan çalışanlar yaş ve prim şartlarında bir esneme olup olmayacağını yakından takip ederken; 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmiş resmi bir kademeli emeklilik kanunu veya Meclis'ten geçmiş bir takvim bulunmuyor.

2026 YILINDA KADEMELİ EMEKLİLİK YASALAŞTI MI?

Kamuoyunda ve sosyal medyada paylaşılan çeşitli iddialara rağmen süreçteki resmi tablo şu şekildedir:

Resmi Gazete'de Düzenleme Yok: 2026 yılı itibarıyla kademeli emeklilik sağlayan herhangi bir yasa yürürlüğe girmedi; konuya ilişkin Meclis'e sunulan kanun teklifleri yasalaşmadı.

Mevcut SGK Kuralları Devam Ediyor: Emeklilik hesabı için yürürlükteki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatı uygulanmayı sürdürüyor.

İnternetteki Tablolara İtibar Edilmemeli: Sosyal medyada dolaşan "2026 kademeli emeklilik tablosu" başlıklı içerikler resmi bir düzenlemeyi değil, yalnızca olası senaryo veya talepleri yansıtıyor.

MEVCUT SGK ŞARTLARINA GÖRE EMEKLİLİK HESABI NASIL YAPILIYOR?

Yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı müddetçe çalışanların emeklilik hakkı şu temel kriterlere göre hesaplanıyor:

Sigorta Başlangıç Tarihi: Emeklilik yaşı ve prim gününü belirleyen en kritik unsur ilk işe giriş tarihidir.

Sigortalılık Statüsü: 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) statülerindeki prim gün ve yaş şartları farklılık gösterir.

Prim ve Yaş Bütünlüğü: Yalnızca yaşı doldurmak veya yalnızca prim gününü tamamlamak yeterli olmayıp, her iki şartın ve gerekli sigortalılık süresinin aynı anda sağlanması zorunludur.