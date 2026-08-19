Kademeli emeklilikte beklenen tarih açıklandı!

EYT düzenlemesini kaçıran 1999-2008 arası sigortalılar, Bağ-Kur prim eşitlemesi bekleyen küçük esnaf ve sosyal güvenceye kavuşmak isteyen ev kadınları için sosyal güvenlikte kritik bir yol haritası çizildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kademeli emeklilikte beklenen tarih açıklandı!
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 SGK Uzmanı Ersin Bayav; kademeli emeklilik, ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği ve Bağ-Kur priminin 9000 günden 7200 güne düşürülmesi gibi temel reformlar için 2027 yılını işaret etti.

1999-2008 GİRİŞLİLERE KADEMELİ EMEKLİLİK PLANI: 2027 MASADA

EYT'yi birkaç gün veya birkaç yılla kaçıran milyonlarca çalışanın talep ettiği kademeli emeklilik konusunda sürecin başladığını belirten Bayav, EYT'den farklı bir geçiş formülünün uygulanabileceğini vurguladı:

Aşamalı Geçiş Modeli: Herkesin aynı anda toplu emekli edilmesi yerine, yaş ve prim gününe göre kademeli bir takvim uygulanacak.
Kapsam: İlk etapta 1999-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunan yaklaşık 300-400 bin kişinin sisteme dahil edilmesi ve kamu maliyesindeki yükün dengeli dağıtılması öngörülüyor.
Yürürlük Beklentisi: Yasal düzenlemenin 2027 yılında Meclis gündemine gelerek hayata geçmesi bekleniyor.

EV KADINLARINA PRİMİN 3'TE 1'İ DEVLETTEN

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alan ev kadınlarına yönelik sosyal güvence modelinde detaylar netleşiyor:

Devlet Katkısı: Yaklaşık 10 bin TL seviyesinde olan aylık isteğe bağlı Bağ-Kur priminin üçte birini devlet karşılayacak.
Başvuru Şartları: Aktif olarak bir işte çalışmamak, işletme sahibi olmamak ve herhangi bir sigorta kolundan düzenli gelir elde etmiyor olmak gerekecek.
Geçmiş Çalışma Engel Değil: Başvuran kişinin geçmişte sigortalı bir işte çalışmış olması desteğe engel teşkil etmeyecek; başvuru tarihindeki aktif sigorta durumu baz alınacak.
Hedef Tarih: Ev hanımlarına prim desteği uygulamasının da 2027 yılı itibarıyla devreye alınması planlanıyor.

BAĞ-KUR 7200 GÜN EŞİTLEMESİ VE MEMURLAR

Mevcut sistemde SSK'lılar 7200 günle emekli olurken, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarında aranan 9000 gün şartının düşürülmesi planlanıyor:

1800 Günlük Prim İndirimi: Bağ-Kur'luların prim şartının 9000 günden 7200 güne indirilmesiyle küçük esnafa yaklaşık 5 yıllık erken emeklilik avantajı sağlanacak.
Memurlar da Gündemde: Prim gün eşitlemesinin yalnızca Bağ-Kur ile sınırlı kalmayıp devlet memurları için de benzer şekilde gündeme gelebileceği ifade edildi.

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