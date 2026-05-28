Kadın çalışanlara ve annelere yönelik yeni destekler neler? İşte tüm haklar ve şartlar
Türkiye'deki kadın çalışanlar ve anneler için doğum izinleri 24 haftaya çıkarılırken, maaş ve ödeneklerde önemli artışlara gidildi. Düzenlemeler kapsamında sigortalı annelere 6 yıla kadar erken emeklilik hakkı tanınırken, engelli çocuğu olan kadınların prim günlerine de ilave eklemeler yapılıyor.
Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, 28 Mayıs 2026 tarihli köşe yazısında kadın çalışanların çalışma hayatında daha fazla yer almasını sağlayacak yasal düzenlemeleri ve hakları kaleme aldı.
Yeni yasayla birlikte anne adaylarının doğum izni süreleri uzatıldı. Kadın çalışanlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta izin kullanma hakkı elde etti. Çoğul gebeliklerde bu süre 26 haftaya çıkıyor.
Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadınlar, doğuma iki hafta kalana kadar çalışmaya devam edebiliyor. Bu haktan, işine dönmüş ancak 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan anneler de yararlanabiliyor.
İşçi statüsündeki kadınlar, 1 yaşından küçük çocukları için günde 1,5 saat süt izni kullanabiliyor. Memur annelerde ise bu süre bebeğin ilk 6 ayı için günde 3 saat, ikinci 6 ayı için günde 1,5 saat olarak uygulanıyor.
Ek izin talebinde bulunan kadın işçiler için 6 aya kadar, memurlar için ise 24 aya kadar ücretsiz izin imkanı bulunuyor. Doğum iznini tamamlayan anneler, talep etmeleri halinde birinci çocukta 60 gün, ikinci çocukta 120 gün, üçüncü çocukta ise 180 gün yarım çalışma hakkından faydalanabiliyor.
İşverenler, hamilelik dönemindeki kadın çalışanları için gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü kılındı. Sağlık raporuyla hamileliği kesinleşen kadınlar, doğuma kadar olan süreçte 20.00 ile 06.00 saatleri arasındaki gece vardiyalarında çalıştırılamıyor. Gece vardiyası yasağı, yeni doğum yapan kadınlar için de doğumu takip eden bir yıl boyunca geçerliliğini koruyor.
Hamile ve emziren kadınların günlük çalışma süreleri 7,5 saat ile sınırlandırıldı. Ayrıca bünyesinde 100 ila 150 kadın çalışan barındıran iş yerlerinde emzirme odası açılması zorunlu hale getirildi.
ANNELERE ÖDENECEK RAKAM BELLİ OLDU
Çalışan annelerin doğum izninde geçirdikleri süre boyunca devlet tarafından sağlanan geçici iş göremezlik ödeneğinin süresi uzatıldı. Daha önce 112 gün üzerinden verilen ödeme, güncel düzenlemeyle 168 gün üzerinden hesaplanıyor. Bu güncellemeyle annelerin eline geçen asgari tutar 123 bin 312 liraya ulaştı. Maaşı asgari ücretin üzerinde olan çalışanların alacağı ödenek miktarı da maaşlarına orantılı şekilde artıyor.
Doğum yapan sigortalı annelere tek seferlik 1.621 lira emzirme ödeneği veriliyor. Bu destekten yararlanmak için annenin veya eşinin çalışması ya da kendi işini yürütmesi yeterli kabul ediliyor.
Doğum yardımları ise kadının çalışma durumuna bakılmaksızın tüm anneleri kapsıyor. Yeni sistemde ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılıyor. İkinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira maddi destek sağlanıyor. Bu aylık ödemeler çocuk 5 yaşına gelene kadar kesintisiz devam ediyor; böylece anneler 60 ay boyunca bu ödenekten yararlanma imkanı buluyor.
6 YIL DAHA ERKEN EMEKLİ OLMA FIRSATI!
Kadınlar, sigorta başlangıcından sonra dünyaya gelen her çocuk için 2 yıl (720 gün) borçlanma yapabiliyor. En fazla 3 çocuk için uygulanabilen bu sistemle toplam 2.160 gün, yani 6 yıl prim kazanmak mümkün oluyor.
Staj başlangıcının doğumdan önce gerçekleştiği durumlarda da bu borçlanma geçerli sayılıyor. Gerekli yaş şartını sağlayan bir anne, çocuk borçlanması sayesinde emeklilik tarihini 6 yıl erkene çekebiliyor.
Başka birinin bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılar için de özel bir düzenleme uygulanıyor. Bu annelerin 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ödedikleri prim gün sayılarına dörtte bir oranında ekleme yapılıyor.
İlave edilen bu süreler doğrudan emeklilik yaş şartından düşülerek, engelli çocuğu olan annelere daha erken emekli olma imkanı veriliyor.