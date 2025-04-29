Kadın ve genç işsizliği çift haneli: Uzmanlardan uyarı

İşsiz sayısı ise 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bin olarak kaydedildi.

Ancak ekonomistler bu oranlara temkinli yaklaşıyor. Turgay Bozoğlu, “Bu kadar gencin iş aradığı, referans sisteminin yaygınlaştığı bir dönemde işsizliğin düşmesi şaşırtıcı,” dedi.

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 10,6 oldu. Kadınlarla erkekler arasındaki bu fark, uzmanlara göre iş gücü piyasasındaki eşitsizliği gösteriyor.

Bozoğlu, “Kadın işsizliği hâlâ çift haneli. Erkeklerle bu kadar fark olmaması gerekir. Bu tablo çağdaş bir ülke görünümüne yakışmıyor,” değerlendirmesini yaptı.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 15,1 olarak hesaplandı. Erkek gençlerde bu oran yüzde 11, kadın gençlerde ise yüzde 22,6’ya çıktı.

Gerçek işsizlik ‘atıl iş gücü’nde gizli

Mart ayında atıl iş gücü oranı yüzde 28,8 olarak belirlendi. Uzmanlar, bu verinin “gerçek işsizliği” yansıttığını söylüyor. Bozoğlu, “Manşet verilerde işsizlik düşmüş görünüyor ama atıl iş gücüne bakınca, toplumun üçte biri ya işsiz, ya da umudunu kaybetmiş durumda. Gerçek işsizlik tablosu bu oranlarda saklı,” diye konuştu.

İşgücüne katılma oranı da mart ayında yüzde 53,4’e yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 71,6, kadınlarda ise yüzde 35,7 olarak hesaplandı.