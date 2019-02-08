Mobil oyun sektörünün firmalarından olan Miniclip, küresel mobil oyun geliştiricisi olan Masomo'yu satın alma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu

Mobil oyun sektöründe global çapta bir şirket birleşmesi yaşandı. Türkiye'de kurulup, Kafa Topu 2 ile küresel çapta sükse yaratan Masomo, resmen Miniclip bünyesine dahil oldu.



Miniclip CEO'su ve kurucu ortağı Rob Small, "İbrahim Akman ve ekibiyle ortak olma imkanı elde ettiğimiz için çok heyecanlıyız. Masomo ekibinin, Head Ball markası ile dünyada öncü ve yenilikçi bir yaklaşım yarattığına inanıyoruz. Onlarla işbirliği yapmaktan, hedeflerini yerine getirmeleri için onlara destek olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.



Masomo'nun, Miniclip'in küresel hedeflerine önemli bir katkı sağlayacağını belirterek açıklamasına devam eden Rob Small, "Miniclip'in uzun vadeli stratejisi, oyunlarını farklı kitlelere ulaştırmak, her birimizin içindeki 'oyuncuyu ortaya çıkarmak'. Bunun için de birinci sınıf oyun geliştiricileri ile ortaklık yapmaya, işimize odaklanmaya devam ediyoruz. Masomo'daki ekip ile çalışacağımız için çok heyecanlıyız, Miniclip ailesine katılmaları bizi oldukça sevindiriyor." açıklamasında bulundu.



Masomo kurucusu ve CEO'su İbrahim Akman, "Miniclip gibi güçlü ve deneyimli bir ekip ile ortaklık kurduğumuz için çok mutluyuz. Head Ball serisi ile yakaladığımız başarıyı devam ettireceğimize, yeni yapacağımız oyunlarda Miniclip'in bu deneyimi ile birlikte daha başarılı işler ortaya koyacağımıza inanıyoruz. Oyuncu kitlelerimizin birbirlerine çok benzer olması ve Miniclip'in birçok oyun ile edindikleri tecrübeleri, oyunlarımıza aktarmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.



Ortaklığın iki taraf için de büyük bir önem taşıdığını niteleyen Akman, "Ortaklarımız; Erdem Yurdanur, Semih Alev, Kerem Copcu, Murat Baysal, Oliver Slipper, Adam Perrin ve genç ekibimiz ile birlikte yarattığımız bu kültürü aynı şekilde devam ettirerek, fark yaratan oyunlar üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'den son dönemde çıkan başarılı global oyun şirketleri arasına adımızı yazdırdığımız ve bunların tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladığımız için de ayrıca gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.



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