Nisan ayında kadroya geçirilen taşeron işçiler, özlük hakları için mücadelesini sürdürüyor. Tez Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, hükümete bir kez daha çağrı yaptı. Özdemiroğlu, gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Kağıt üzerinde kadroya geçtiler ancak taşeronluktan kurtulamadılar. Özlük hakları için mücadelelerini sürdürüyorlar.



Nisan ayında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak çalışan yaklaşık 900 bin işçi, kadroya geçmişti.



Geçmiş haklarından feragat ederek kadro alan taşeron işçiler, 2020 yılına kadar yıllık 4+4 ücret artışına mahkum edilmişti.



Kadroya geçirilen işçiler ile mevcut kadrolu çalışanlar arasında ise bir hak ve ücret eşitli sağlanmamıştı. Ayrıca, taşeron işçilerin kadrolu çalışanlar için yapılan toplu iş sözleşmesinden de yararlanması engellenmişti.



Türk İş Konfederasyonu'na bağlı Tez Koop-İş sendikası, kadroya geçen taşeron işçilerin, mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için hükümete bir kez daha çağrı yaptı.



Ulusal Kanal’a konuşan Tez Koop İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, gerekli adımların atılmaması durumunda konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu.





HABER: TANSEV KARA

ulusal.com.tr