Kahramanmaraş'ta balık üreticileri depremin yaralarını sarmak için kolları sıvadı

Tesisleri zarar gören Kahramanmaraşlı balık üreticileri yaralarını sarmak için kolları sıvadı. Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, ihracat yaptıkları ülke sayısını 54'ten 64'e çıkarmayı hedefliyor. Tesislerde somon ve alabalık üretiliyor.

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Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, kentlerinin balık ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi:

- Kahramanmaraş, yaklaşık yıllık 17 milyon ton kapasitesiyle Türkiye'de adından söz ettiren bir kent. Kahramanmaraş adeta alabalık şehri.
- İl genelinde 64 tesisimiz var. Bunun 13-14'ü kara tesisi, geri kalanı yüzen tesis dediğimiz barajlar üzerinde olan kafes balıkçılığı tesisi.

 Sarı, balıkçılığın desteklenmesi halinde hızlı bir şekilde toparlanacaklarına inandığını dile getirdi:

-Balıkçılık desteklendiği müddetçe tez toparlanacağını düşünüyorum çünkü balıkçılık sektörü suyla alakalı ve suyumuz var elhamdülillah.

Kentteki baraj göllerinde kurulan üretim tesislerinde yetiştirilen somon ve alabalıkların yaşanan afet öncesi Almanya ve Rusya başta olmak üzere 54 ülkeye ihraç edildiğini aktaran Sarı, şöyle konuştu:

- Üretmiş olduğumuz balıklar Rusya Almanya Hollanda , Arap ülkeleri olmak üzere dünyanın her tarafına gidiyor hemen hemen.
# balık ihracatı # Kahramanmaraş # balıkçılık

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