Kale Seramik'in halka arz sonuçları açıklandı

Kale Seramik'in halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuruldu. Halka arz büyüklüğü 2,73 milyar TL oldu. İşte ayrıntılar...

Kale Seramik'in halka arz sonuçları açıklandı
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Ak Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda pay başına fiyat 25.00 TL olarak belirlendi ve halka arz edilen 109,4 milyon adet payın tamamı satıldı.

Kale Seramik'in halka arz sonuçları açıklandı - Resim : 1

Halka arz büyüklüğü 2,73 milyar TL ve halka açıklık oranı yüzde 21.25 olarak gerçekleşti. Halka arzda planlanan tahsisatın toplam 3,3 katı talep toplandı.

Kale Seramik'in halka arz sonuçları açıklandı - Resim : 2

Halka arzın yüzde 79'una gelen 86 bin 418 adet pay yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 20'sine denk gelen 21,9 milyon adet pay yurtiçi kurumsal yatırımcıya, yüzde 1'ine denk gelen 1,09 milyon adet pay Kale Grubu çalışanlarına dağıtıldı.

Kale Seramik'in halka arz sonuçları açıklandı - Resim : 3

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Kaynak: bloomberght.com

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