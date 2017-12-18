Karadeniz'de bu yıl az miktarda avlanan kalkan balığının kilogram fiyatı 100 liraya çıktı.

Bu sezon palamut ve hamsiden umduğunu bulamayan Karadenizli balıkçılar, diğer balık türlerinde de av miktarının az olmasından dolayı sezonun geri kalan bölümü için karamsar.



Kentte uzun yıllardır balıkçılık yapan Mert Kanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun iyi geçmediğini söyledi.



Palamut ve hamsinin az olması nedeniyle balıkçıların hayal kırıklığına uğradığını belirten Kanal, diğer balık türlerinde de geçen yıla kıyasla azalış olduğunu dile getirdi.



Kanal, kalkan balığının fiyatının da yine av miktarının azlığı nedeniyle yükseldiğini belirterek, "Kalkan balığı her kesimim sıklıkla tükettiği bir balık türü değil. Son günlerde biraz bollaşmasına rağmen fiyatları çok yüksek. Şu an kilogramı 100 liradan satılıyor. Belki bir hafta sonra 120 liraya çıkacak. Çünkü talep olmasına karşın avlanan balık miktarı çok az. Böyle devam ettiği sürece fiyatlar her geçen gün artacaktır. Keşke bol olsa ve herkes ucuza balık yiyebilse." dedi.



Kanal, tezgahlara birkaç gündür hamsi gelmediğini, mezgit ve istavrit gibi balıklarda da av miktarının az olduğunu ifade ederek, bu balıkların kilogram fiyatlarının 12-15 lira olduğunu söyledi.