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Kalkan balığının fiyatı el yakıyor

Karadeniz'de bu yıl az miktarda avlanan kalkan balığının kilogram fiyatı 100 liraya çıktı.

Kalkan balığının fiyatı el yakıyor

Bu sezon palamut ve hamsiden umduğunu bulamayan Karadenizli  balıkçılar, diğer balık türlerinde de av miktarının az olmasından dolayı sezonun  geri kalan bölümü için karamsar.
 
Kentte uzun yıllardır balıkçılık yapan Mert Kanal, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, sezonun iyi geçmediğini söyledi.

Palamut ve hamsinin az olması nedeniyle balıkçıların hayal kırıklığına  uğradığını belirten Kanal, diğer balık türlerinde de geçen yıla kıyasla azalış  olduğunu dile getirdi.
 
Kanal, kalkan balığının fiyatının da yine av miktarının azlığı  nedeniyle yükseldiğini belirterek, "Kalkan balığı her kesimim sıklıkla tükettiği  bir balık türü değil. Son günlerde biraz bollaşmasına rağmen fiyatları çok  yüksek. Şu an kilogramı 100 liradan satılıyor. Belki bir hafta sonra 120 liraya  çıkacak. Çünkü talep olmasına karşın avlanan balık miktarı çok az. Böyle devam  ettiği sürece fiyatlar her geçen gün artacaktır. Keşke bol olsa ve herkes ucuza  balık yiyebilse." dedi.
 
Kanal, tezgahlara birkaç gündür hamsi gelmediğini, mezgit ve istavrit  gibi balıklarda da av miktarının az olduğunu ifade ederek, bu balıkların kilogram  fiyatlarının 12-15 lira olduğunu söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kalkan balığı #karadeniz
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