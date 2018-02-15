Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Cari açıkla ilgili yapısal bir sorunumuz var. Bununla ilgili önlemlerimizi de almaya başladık" diye konuştu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası canlı yayınında soruları yanıtladı.



Elvan, bölgemizde terör devleti kurma çabasında olanların var olduğunu ve buna asla izin vermeyeceklerini söyledi.



Bakan Elvan, "Müttefiklerimiz olan devletler Afrin Harekatında sessiz kalmayı tercih ettiler" dedi.



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, devletlerin güvenliği açısından yerli savunma sistemlerinin oluşturulmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi.



"Savunma sanayi projeleri 2002'de 66 adet ve yerlilik oranı yüzde 20 idi" diyen Bakan Elvan, "Şimdi 555 adet projemiz var ve yerlilik oranı yüzde 65 mertebesinde" bilgisini aktardı.



"SORUNUMU VAR, ÖNLEMLERİMİZİ ALMAYA BAŞLADIK"



Kazan-kazan ilişkisi içerisinde yurt dışındaki güçlü firmalarla iş birliğine de her zaman açık olduklarını ifade eden Kalkınma Bakanı, "Cari açıkla ilgili yapısal bir sorunumuz var. Bununla ilgili önlemlerimizi de almaya başladık" dedi.



Turizm gelirlerinde artış beklediklerini söyleyen Kalkınma Bakanı Elvan, "Bunun da cari açığa pozitif bir katkısı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



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