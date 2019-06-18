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Kambiyo sistemi nedir?

Doların kontrol altında tutulduğu bir kambiyo sisteminin sinyalleri veriliyor. Merkez Bankasının attığı adımlar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kambiyo" çıkışı tartışmaları alevlendirdi. Peki, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını sağlayacak Kambiyo Rejimi nasıl bir sistem. İşte ayrıntılar...

Kambiyo sistemi nedir?
Önce swap, zorunlu karşılık gibi küçük adımlar geldi.

Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kambiyo çıkışı yaptı.

Piyasalarda kambiyo sistemi tartışılıyor...

Peki, kambiyo sistemi nedir?

Aslında Türkiye 1980 öncesi kontrollü kambiyo sistemini kullanıyordu. İthalat ve ihracatta döviz işlemleri denetlerek yürütülüyordu. Ancak 1980'den sonra doların yasak olduğu kambiyo rejiminde köklü değişikliklere gidildi.

Ancak şimdi yavaş yavaş doların kontrol altında olduğu sistemin sinyalleri veriliyor.

Ekonomist Hakan Topkurulu, "Kontollü Kambiyo Rejiminin" gerekliliğine dikkat çekti.


ulusal.com.tr
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