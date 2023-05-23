Kamu borcu olanları sevindiren haber! Borç yapılandırma süresi uzatılıyor
Kamu borcu olanlara müjde niteliğinde bir haber geldi. Borçların yapılandırılması ile ilgili süreç işlerken başvuru tarihinin uzatılacağı belirtildi. Peki kamu borcu yapılandırma son başvuru tarihi ne zaman? Kamu borcu yapılandırma işlemi hangi borçları kapsıyor? İşte detaylar...
Kamu borcu olan vatandaşlara yönelik borç yapılandırma sürecinin ilk adımı olan yapılandırma yasası TBMM'den geçmiş ve 13 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girmişti. Borç yapılandırma ile birlikte devlete olan borçlar yapılandırmaya girmişti.
Söz konusu borç yapılandırma için son başvuru tarihi mayıs ayının sonu olarak belirlenmişti. Başvuru süresinin ve ilk taksit ödeme süresinin uzatılması ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
NTV'nin haberine göre, yapılandırmada başvuru süresinin haziran sonuna kadar uzatılması için çalışmalar başladı. Söz konusu çalışmalar neticesinde borç yapılandırma başvuru süresi haziran ayının sonuna kadar uzatılmış olacak. İlk taksit ödeme süresi de böylelikle bir ay uzamış olacak.
BORÇ YAPILANDIRMAYA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Devlete olan borç yapılandırma kapsamında bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef başvuruda bulundu ve toplam 180 milyar TL'lik borç yapılandırıldı. 4 milyon 884 bin adet yapılandırma dosyası oluşturuldu. Bu işlemler sırasında tahsil edilen tutar ise 8,2 milyar liraya ulaştı.