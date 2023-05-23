Kamu borcu olanları sevindiren haber! Borç yapılandırma süresi uzatılıyor

BORÇ YAPILANDIRMAYA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Devlete olan borç yapılandırma kapsamında bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef başvuruda bulundu ve toplam 180 milyar TL'lik borç yapılandırıldı. 4 milyon 884 bin adet yapılandırma dosyası oluşturuldu. Bu işlemler sırasında tahsil edilen tutar ise 8,2 milyar liraya ulaştı.