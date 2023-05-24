Borcu olanlar dikkat: 1 ay uzatıldı

Kamu borçlarına yapılandırmada süre 1 ay uzatılıyor. Yapılandırma için başvuru süresi 30 Haziran'a çekilecek. İlk taksit ödeme süresi de böylelikle bir ay uzamış olacak.

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Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi bir ay uzatılıyor.

13 Mart’ta devreye giren yapılandırma kararı sonrası 4 milyonu aşkın yapılandırma başvurusu yapıldı.

Talep nedeni ile Cumhurbaşkanlığı bir karar daha yayımladı. başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekildi. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış oldu.

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

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