Borcu olanlar dikkat: 1 ay uzatıldı

Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi bir ay uzatılıyor.



13 Mart’ta devreye giren yapılandırma kararı sonrası 4 milyonu aşkın yapılandırma başvurusu yapıldı.



Talep nedeni ile Cumhurbaşkanlığı bir karar daha yayımladı. başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekildi. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış oldu.



Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.