Kamu işçileri dikkat: O tarihte hesaplara yatacak
Kamu işçisi zammı için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine yüzde 45 oranında zam yapılacağını açıklamıştı. En düşük kamu işçisi maaşlarının da netlik kazanmasıyla zamlı maaşların ödeneceği tarih merak ediliyor.
En düşük kamu işçisi maaşlarının açıklanmasıyla "Kamu işçisi maaş zammı yattı mı, maaş farkları ne zaman yatacak?" soruları yeniden gündeme geldi. Maaşlara yüzde 45 oranında zam yapılırken, kamu işçilerinin alacağı brüt maaş netleşti. İşte 2023 en düşük kamu işçi maaşı ile konuya ilişkin güncel bilgiler...
TOPLANTI BEŞTEPE'DE OLDU
Kamu işçilerine yapılacak zammın açıklandığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yer aldı.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Ülkedeki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün geçtiğimiz günlerde imzalandı.
"YÜZDE 45 ZAM YAPIYORUZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İmzalanacak protokelle kamu işçilerimizin taban ücretleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz." dedi.