Kamu işçileri dikkat: O tarihte hesaplara yatacak

En düşük kamu işçisi maaşlarının açıklanmasıyla "Kamu işçisi maaş zammı yattı mı, maaş farkları ne zaman yatacak?" soruları yeniden gündeme geldi. Maaşlara yüzde 45 oranında zam yapılırken, kamu işçilerinin alacağı brüt maaş netleşti. İşte 2023 en düşük kamu işçi maaşı ile konuya ilişkin güncel bilgiler...