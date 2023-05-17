Kamu işçileri dikkat: O tarihte hesaplara yatacak

Kamu işçisi zammı için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine yüzde 45 oranında zam yapılacağını açıklamıştı. En düşük kamu işçisi maaşlarının da netlik kazanmasıyla zamlı maaşların ödeneceği tarih merak ediliyor.

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Kamu işçileri dikkat: O tarihte hesaplara yatacak - Resim: 1 1 7

En düşük kamu işçisi maaşlarının açıklanmasıyla "Kamu işçisi maaş zammı yattı mı, maaş farkları ne zaman yatacak?" soruları yeniden gündeme geldi. Maaşlara yüzde 45 oranında zam yapılırken, kamu işçilerinin alacağı brüt maaş netleşti. İşte 2023 en düşük kamu işçi maaşı ile konuya ilişkin güncel bilgiler...

Kamu işçileri dikkat: O tarihte hesaplara yatacak - Resim: 2 2 7

TOPLANTI BEŞTEPE'DE OLDU

Kamu işçilerine yapılacak zammın açıklandığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yer aldı.

Kamu işçileri dikkat: O tarihte hesaplara yatacak - Resim: 3 3 7

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Ülkedeki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün geçtiğimiz günlerde imzalandı.

Kamu işçileri dikkat: O tarihte hesaplara yatacak - Resim: 4 4 7

"YÜZDE 45 ZAM YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İmzalanacak protokelle kamu işçilerimizin taban ücretleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz." dedi.