Kamu işçileri zam oranı ne kadar oldu? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar? 2023 kamu işçisi zam oranı

Hükümet ve işçi kesiminin anlaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçisi maaşlarına yapılan zam oranını ve en düşük kamu işçisi maaşını açıkladı. Peki kamu işçileri zam oranı ne kadar oldu? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar? İşte detaylar...