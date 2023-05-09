Kamu işçileri zam oranı ne kadar oldu? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar? 2023 kamu işçisi zam oranı
2023 toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi. Toplantıların ardından 2023 kamu işçileri zam oranı belli oldu! Peki kamu işçileri zam oranı ne kadar oldu? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar? İşte detaylar...
2023 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi. Toplantıların ardından milyonlarca kişiyi ilgilendiren kamu işçilerine zam oranı belli oldu ve açıklandı.
Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza töreni düzenlendi.
Hükümet ve işçi kesiminin anlaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçisi maaşlarına yapılan zam oranını ve en düşük kamu işçisi maaşını açıkladı. Peki kamu işçileri zam oranı ne kadar oldu? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar? İşte detaylar...
KAMU İŞÇİLERİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU? EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR?
Kamuda çalışan 700 bin işçiyi doğrudan, milyonlarca kişiyi ise dolaydı yoldan ilgilendiren 2023 yılı toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda kamu işçisi maaşlarına yapılacak zam oranı duyuruldu.