Kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu: İşte yeni rakam

"YÜZDE 40'I GEÇELİM İSTİYORUZ"

Atalay, kamu işçilerinin yarıya yakınının ücretinin taban ücret düzeyinde olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

- Taban ücretin 11 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltilmesi iyi ama bunun daha yukarıya çekilmesi lazım. Yüzdelik artışın 30'dan 40'a çıkartılması güzel ama bizim için yeterli değil. Toplumun alım gücüyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Bizim görevimiz, temsil ettiğimiz insanların alım gücünü artırmak. Gayretimiz bu yönde. Bugün gelen teklifi küçümsemiyorum ama yüzde 40'ı bir geçelim istiyoruz.