Kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu: İşte yeni rakam
700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olduğunu duyurdu. İşçi tarafı yeni teklifi de yetersiz buldu.
Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşme yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında Türk-İş ve HAK-İŞ heyetlerini makamında kabul etti.
HÜKÜMETİN YENİ TEKLİFİ
Görüşme sonrası açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olduğunu açıkladı.
Atalay, hükümetin yeni teklifi için "Önemli bir gelişme, küçümsenmeyecek bir gelişme. Kamu koordinasyon kuruluna danışacağız." dedi.
"YÜZDE 40'I GEÇELİM İSTİYORUZ"
Atalay, kamu işçilerinin yarıya yakınının ücretinin taban ücret düzeyinde olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:
- Taban ücretin 11 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltilmesi iyi ama bunun daha yukarıya çekilmesi lazım. Yüzdelik artışın 30'dan 40'a çıkartılması güzel ama bizim için yeterli değil. Toplumun alım gücüyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Bizim görevimiz, temsil ettiğimiz insanların alım gücünü artırmak. Gayretimiz bu yönde. Bugün gelen teklifi küçümsemiyorum ama yüzde 40'ı bir geçelim istiyoruz.
"İNŞALLAH BAYRAM SONU MÜJDEYİ VERİRİZ"
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da hükümetin yeni teklifinin önemli bir aşama olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: