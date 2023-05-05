Kamu işçilerine zam ne kadar olacak? İlk rakam o gün gelecek

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ederken işveren ve işçi temsilcileri bugün bir kez daha bir araya geldi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, TÜRK-İŞ ve Hak-iş katıldı.