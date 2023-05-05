Kamu işçilerine zam ne kadar olacak? İlk rakam o gün gelecek
700 bin kamu işçisine yönelik zam pazarlığı sürüyor. İşveren ve işçi temsilcileri bugün bir kez daha bir araya geldi. Görüşmelerin ardından TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ve HAK-İŞ Başkanı Arslan, önümüzdeki hafta salı günü yapılacak görüşmelere dikkat çekti.
700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ederken işveren ve işçi temsilcileri bugün bir kez daha bir araya geldi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, TÜRK-İŞ ve Hak-iş katıldı.
ATALAY: SALI GÜNÜ RAKAM GELECEK
Toplantının ardından TÜRK-İŞ Başkanı Atalay afaki rakam istemediklerini, işçinin talebinin karşılanması gerektiğini söyledi. Atalay, bütün sendikaların kendilerini beklediğini, sendikaların kabul etmediği bir rakama imza atmayacaklarını açıkladı.
Salı günü önlerine bir rakamın geleceğini söyleyen Atalay, seçimden önce bu işi bitirmek istediklerini yineledi.
Son olarak 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif edilmiş, işçi temsilcileri bunu yeterli bulmadıklarını, iyileştirme istediklerini açıklamışlardı.
ARSLAN: BELİRLİ BİR AŞAMA GEÇİLDİ
HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan görüşmelerde belirli bir aşamanın geçildiğini, önümüzdeki hafta Bakan Bilgin ile tekrar bir araya geleceklerini söyledi.