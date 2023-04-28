Kamu işçilerine zam pazarlığı: TÜRK-İŞ'ten yeni rakam

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, , hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira, kendi isteklerinin ise 15 bin lira olduğunu söylerken bu işin seçimden önce istedikleri şekilde bitmesi için çalıştıklarını söyledi. Atalay, arzu ettikleri rakamın masaya gelmemesi durumda ise bu işin içinde olmayacaklarını açıkladı.