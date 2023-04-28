Kamu işçilerine zam pazarlığı: TÜRK-İŞ'ten yeni rakam
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, , hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira, kendi isteklerinin ise 15 bin lira olduğunu söylerken bu işin seçimden önce istedikleri şekilde bitmesi için çalıştıklarını söyledi.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, , hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira, kendi isteklerinin ise 15 bin lira olduğunu söylerken bu işin seçimden önce istedikleri şekilde bitmesi için çalıştıklarını söyledi. Atalay, arzu ettikleri rakamın masaya gelmemesi durumda ise bu işin içinde olmayacaklarını açıkladı.
Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşmeler sürerken, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay yeni bir açıklama yaptı.
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında hükümet son olarak teklifini 12 bin lira olarak sunmuştu.
Taleplerinin 15 bin lira olduğunu yineleyen Atalay, bu işin seçimden önce, işçi tarafının istediği şekilde çözülmesini istediklerini açıkladı.
Atalay, talep ettikleri tutarın altında bir rakam önerilirse kabul etmeyeceklerini de söyledi.
HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ
Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu.
İşçi tarafı, hükümetin teklifini "kabul edilemez" bulmuştu.