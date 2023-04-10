Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşverenin ilk teklifi belli oldu

Görüşmelerde işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ile işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yetkilileri pazarlıkta belirli bir noktaya geldi.

İkramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalan tarafların, taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlığı ise sürüyor.