Kamu ithalatına bakanlıktan izin şartı geldi. Açıklamayı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yaptı. Uygulamaya 1 Mart'ta başlanacak.

İthalat yapılacak ürünler dışardan değil içerden alınacak. İzin ise Ekonomi Bakanlığı tarafından verilecek.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kamu kaynaklarının etkin kullanımı için yerli üretimi yapılan ürünlerin, ithalat yerine iç piyasadan tedarik edileceğini belirtti.



Zeybekci, "Yerli üretimin gelişmesini desteklemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalat, Bakanlar Kurulu kararıyla Bakanlığımızın iznine tabi kılındı" dedi.



Ekonomi Bakanı söz konusu düzenlemenin 1 Mart'ta uygulanmaya başlanacağını açıkladı.



Kararın, sadece doğrudan yapacak ithalata yönelik olduğunu vurgulayan Zeybekci, sonraki çalışmanın dolaylı ithalatlarda olduğunu dile getirdi.







ulusal.com.tr