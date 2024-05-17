Kamuda tasarrufun hesabı memura kesildi! Memur sendikaları düzenlemelere tepkili

Milyonlarca kişi KPSS sınavlarıyla memur olmaya hazırlanırken hükümet, kamuda istihdamı daraltan adımlar attı.

Hükümetin açıkladığı Kamuda Tasaaruf Paketi Resmi Gazete'de yayınlandı. Pakete memur sendikaları tepkili. Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Mücahid Dede, düzenlemeler konusunda hükümetin sendikalarla fikir alışverişinde bulunmadığına dikkat çekti.

Mücahid Dede, konuyla ilgili olarak, "Gençlerimiz sokakta kamuya girmek için çabalıyorlar. Bunların da umutlarını köreltiyor bu düzenleme. Eğer kamu çalışanları için bir düzenleme getiriyorsanız, sendikalar var. Sendikaları siz taraf olarak oturup bu düzenlemeyi birlikte yapmadıysanız, bu, 'Ben yaptım, oldu' anlamına geliyor. İstihdamla ilgili zaten atanamayan binlerce öğretmen var. Bunu neye göre ayarlayacaksınız? Ölçü ne? Zaten insanlar emekli olamıyor." dedi.

KAZANILMIŞ HAKLARDAN TASARRUF SAĞLANACAK

Paket kapsamında 3 yıl boyunca emekli olanlar hariç kamuya yeni personel alımı yapılmayacak. Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak. Böylece kamu çalışanlarının kazanılmış haklarından tasarruf sağlanacak.

Mücahid Dede, düzenlemeyle ilgili, "Memur hem ekonomik hem de zaman anlamında özellikle büyük şehirlerde yaşayan memur arkadaşlar için bu bir kolaylıktı. Bunu kaldırarak hem memurları mağdur ederken orada binlerce insan serviste çalışan ve servisten gelir elde eden insanları da mağdur etmek istiyorlar." dedi.

Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak. Devletin elinde kalan son kamu malları da tasarruf tedbiri adı altında satılacak. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirilecek.

Mücahid Dede, "Hayatın gerçekliğiyle uyuşuyorsa, böyle bir düzenleme doğru deriz ama böyle bir düzenleme maalesef ki yanlış." dedi.