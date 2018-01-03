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Kapalıçarşı'da altın fiyatları (3 Ocak 2018)

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,31 artışla 159,50 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları (3 Ocak 2018)

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,31 artışla 159,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 262,00 lira, Cumhuriyet altını 1.067,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,31 yükselişle 159,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 158,80 159,00 159,30 159,50 Cumhuriyet Ata Lira 1.047,00 1.064,00 1.050,00 1.067,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 144,80 148,80 145,30 149,30 Lira(Tam) Ziynet 1.023,00 1.043,00 1.026,00 1.046,00 Yarım Ziynet 512,00 522,00 513,00 523,00 Çeyrek Ziynet 256,00 261,00 257,00 262,00


Kaynak: AA
Etiketler; #24 ayar külçe altın #Cumhuriyet altını
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