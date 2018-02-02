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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 azalışla 161,70 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 azalışla 161,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 265,00 lira, Cumhuriyet altını 1.082,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 161,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 161,60 161,80 161,50 161,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.065,00 1.082,00 1.064,00 1.082,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 147,40 151,40 147,40 151,40 Lira(Tam) Ziynet 1.041,00 1.061,00 1.040,00 1.061,00 Yarım Ziynet 521,00 531,00 520,00 530,00 Çeyrek Ziynet 260,00 265,00 260,00 265,00
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Cumhuriyet altını #24 ayar külçe altın
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