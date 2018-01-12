Yeni yıla sakin bir giriş yapan altın coştu. Son 4 ayın zirvesini gören altının ons fiyatı bin 330 dolar oldu. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını 1079 liradan, çeyrek ise 263 liradan satıldı.

Altın tezgahta durduğu gibi durmadı. Peş peşe gelen artışla altının ons fiyatı son 4 ayın zirvesini gördü.



Yeni yıla sakin bir giriş yapan altın, dün başladığı yükselişini bugün de sürdürdü.



Küresel piyasalardan etkilenen altının onsu gün içinde bin 330 doları gördü. Bu rakam son 4 ayın zirvesi olarak ölçüldü.



Ons fiyatındaki artış, hediyelik ve yatırım amaçlı alınan altın fiyatına da yansıdı. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını 1079, yarım 527, çeyrek 263 ve gram altın da 160 liradan satıldı.



Gün sonuna doğru düşüş eğilime geçen altın fiyatı çok az bir kayıpla haftayı kapadı.





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