Kapalıçarşı'da sahte banknot iddiasıyla 50 ve 100 dolar alımı durdu

İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası üzerine, Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları dolar alımını geçici olarak durdurdu.

Sude İnak Sude İnak
Kapalıçarşı'da sahte banknot iddiasıyla 50 ve 100 dolar alımı durdu
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Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları, para sayma makinelerinin gerçeklerden ayırt edemediği sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar nedeniyle iş yerlerine uyarı broşürleri astı. Broşürde, "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır." ifadeleri yer aldı. 50 doları bozdurmak isteyen İbrahim Halil Hüseyin, döviz bürosundan olumsuz yanıt alarak, "Eski olduğu için galiba. Dolarım sahte değil, 7 ay önce buradan almıştım," diyerek, çözüm beklediklerini söyledi.

Esnaf Reşat Yılmaz ise, dolardaki sıkıntının 50 dolardan kaynaklandığını belirterek, sahte dolarların miktarının henüz netleşmediğini ve bu durumun gerçek dolarlara da zarar verdiğini ifade etti. Yılmaz, makinelerin güncellenmesiyle sorunun çözüleceğini, vatandaşların panik yapmaması gerektiğini söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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