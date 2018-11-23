Efsane Cuma hem dünyada hem de Türkiye'de markaların birçok üründe indirimler yaptığı günlerden biri. Günler öncesinden duyurulan ve herkesin merakla beklediği indirim fırsatlarında tabiri yerindeyse alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Peki indirimler ve etiketler gerçeği yansıtıyor mu? Yanıtları haberimizde.

Kara Cuma diye gözlerinize kara perdeler inmesin. Çünkü o perdenin arkasında gerçek olmayan etiketler var.



Kara Cuma... Bütün dünyayı saran alışveriş çılgınlığı... Amerika'dan dünyaya yayılan bu salgın, "Black Friday yani Kara Cuma" olarak anılıyor. Her yıl kasım ayının son haftası büyük markalar indirim kampanyası düzenliyor.



Alışveriş yapmak için efsane cumayı bekleyenler bazı mağzaların etiketi önce yükseltip sonra indirdiğini biliyor musunuz?



Yüzde 80 indirimlerin olduğu söylenen alışveriş çılgınlığı yaşanan güne özellikle yabancılar ilgi gösteriyor.



Peki, müşterilerin bir indirim olmadığı halde varmış gibi gösterildiğinde ne yapması gerekiyor?



175'i arayıp şikayet edebilirsiniz.



