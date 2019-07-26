Deyim yerindeyse karın tokluğuna çalışıyoruz. Sadece kira ve gıda harcamaları maaşı eritiyor. Emekçiler giyecek harcamalarını da kısmış durumda. Milyonlarca emekçinin her gün yaşadığı geçim derdi TÜİK verilerine de yansıdı. Türkiye'de açlık sınırı rekora koşuyor...

Hanehalkları bütçelerinden en fazla payı konut ve kira harcamasına ayırdı.Rakamlar Avrupa ortalamasının neredeyse 10 puan onünde.Türkiye İstatistik Kurumu, "Hanehalkı Tüketim Harcaması, 2018" verilerini açıkladı.Harcama Grupları Harcamadaki PayKira %23,7Gıda %20,3Sağlık %2,2Eğitim %2,3Buna göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %23,7 ile konut ve kira harcamaları aldı.İkinci sırayı %20,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları oldu. Toplam tüketim harcamalarında en düşük pay ise %2,2 ile sağlık ve %2,3 ile eğitim hizmetlerinde...Kişi başına aylık ortalama tüketim harcaması 2017 yılında 1 bin 854 lira iken 2018 yılında 2 bin 181 lira olarak tahmin edildi.Harcama Grupları 2017 2018Alkol / Tütün %4,5 %4Giyim / Ayakkabı %5 %4,8Eğlence / Kültür %2,7 %2,9Ayrıca, alkollü içecek, sigara ve tütün harcamalarının payı %4,5'ten %4'e, giyim ve ayakkabı harcamalarının payı %5'ten %4,8'e düştü. Eğlence ve kültür harcamalarının payı ise %0,2 yükselse de %2,9'da kaldı.Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırınında oran ise yine arttı.Açlık Sınırı 2 bin 75 TLYoksulluk Sınırı 6 bin 760 TLEvli Olmayan Çocuksuz Çalışan 2 bin 565 TLTürkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, dört kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 75 lira olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı ise 6 bin 760 lira oldu. Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise tam 2 bin 565 lira...