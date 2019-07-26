Karın tokluğuna çalışıyoruz

Hanehalkları bütçelerinden en fazla payı konut ve kira harcamasına ayırdı.
Rakamlar Avrupa ortalamasının neredeyse 10 puan onünde.
Türkiye İstatistik Kurumu, "Hanehalkı Tüketim Harcaması, 2018" verilerini açıkladı.
HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI, 2018
Harcama Grupları Harcamadaki Pay
Kira %23,7
Gıda %20,3
Sağlık %2,2
Eğitim %2,3
Buna göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %23,7 ile konut ve kira harcamaları aldı.
İkinci sırayı %20,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları oldu. Toplam tüketim harcamalarında en düşük pay ise %2,2 ile sağlık ve %2,3 ile eğitim hizmetlerinde...
Kişi başına aylık ortalama tüketim harcaması 2017 yılında 1 bin 854 lira iken 2018 yılında 2 bin 181 lira olarak tahmin edildi.
KİŞİ BAŞINA TÜKETİM 2 BİN 181 TL
Harcama Grupları 2017 2018
Alkol / Tütün %4,5 %4
Giyim / Ayakkabı %5 %4,8
Eğlence / Kültür %2,7 %2,9
Ayrıca, alkollü içecek, sigara ve tütün harcamalarının payı %4,5'ten %4'e, giyim ve ayakkabı harcamalarının payı %5'ten %4,8'e düştü. Eğlence ve kültür harcamalarının payı ise %0,2 yükselse de %2,9'da kaldı.
Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırınında oran ise yine arttı.
TÜRK-İŞ TEMMUZ AYI AÇLIK SINIRI ARAŞTIRMASI
Açlık Sınırı 2 bin 75 TL
Yoksulluk Sınırı 6 bin 760 TL
Evli Olmayan Çocuksuz Çalışan 2 bin 565 TL
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, dört kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 75 lira olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı ise 6 bin 760 lira oldu. Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise tam 2 bin 565 lira...
HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
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