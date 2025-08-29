Kartla harcamada rekor artış: Temmuzda 2 trilyon lira barajı aşıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan temmuz ayı verileri, Türkiye’deki kartlı ödeme alışkanlıklarının hızla büyümeye devam ettiğini ortaya koydu. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla temmuzda yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 artarak 2 trilyon 163,6 milyar lira oldu.

TOPLAM KART SAYISI 456,7 MİLYONA YÜKSELDİ

BKM verilerine göre, Türkiye’de temmuz ayı itibarıyla 136,7 milyon kredi kartı, 215,5 milyon banka kartı ve 104,5 milyon ön ödemeli kart bulunuyor. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 9, banka kartı sayısında yüzde 13 ve ön ödemeli kart sayısında yüzde 8’lik artış yaşandığını gösteriyor. Toplam kart sayısı ise 456,7 milyona ulaştı; bu da yıllık bazda yüzde 11’lik bir artışı ifade ediyor.

KREDİ KARTLARI İLE 1,8 TRİLYON LİRALIK HARCAMA YAPILDI

Temmuz ayında kartlı ödemelerin dağılımına bakıldığında, kredi kartları 1 trilyon 844,8 milyar liralık işlem hacmiyle başı çekerken, banka kartları 306 milyar lira, ön ödemeli kartlar ise 12,8 milyar lira harcamayı temsil etti. Kredi kartıyla yapılan ödemeler yüzde 54, banka kartıyla yüzde 59 artarken; ön ödemeli kartlarla yapılan harcamalarda ise yüzde 53 oranında düşüş yaşandı.

İNTERNET VE TEMASSIZ ÖDEMELER ZİRVEDE

Temmuzda internetten yapılan kartlı ödemelerde dikkat çeken bir artış görüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61’lik büyümeyle internet ödemeleri 678,4 milyar liraya yükseldi. Bu rakam, toplam kartlı ödemelerin yüzde 31’ine denk geliyor. Aynı dönemde internetten ödeme adedi yüzde 5 artarak 233 milyona çıktı ve toplam ödeme işlemlerinin yüzde 13’ünü oluşturdu.

Öte yandan temassız ödeme sayısı temmuzda 1 milyar 220,9 milyona ulaşarak yüzde 15 artarken, temassız ödeme tutarı ise yüzde 61 artışla 704 milyar liraya yükseldi. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemenin 4’ünün temassız gerçekleştiği kaydedildi.