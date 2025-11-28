Kartlı ödemeler 2,2 trilyon lira sınırını aştı!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), geçtiğimiz ekim ayına ait ödeme istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan bilgilere göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar aracılığıyla ekim döneminde yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 49'luk kayda değer bir artış göstererek 2 trilyon 210,4 milyar lira seviyesine ulaştı.

Ekim sonu itibarıyla, Türkiye genelindeki kart dağılımında da önemli değişimler gözlendi. Ülkedeki kredi kartı adedi 140,4 milyon olarak belirlenirken, banka kartı sayısı 215,6 milyon ve ön ödemeli kart adedi 107,2 milyon kaydedildi. Geçen yılın ekim ayı ile kıyaslama yapıldığında, kredi kartı sayısında yüzde 10, banka kartı sayısında ise yüzde 12'lik bir yükseliş yaşanırken, ön ödemeli kart sayısında yüzde 2 oranında bir düşüş dikkat çekti.

TOPLAM KART ADEDİ YÜKSELİRKEN, ÖDEMELERİN BÜYÜK KISMI KREDİ KARTIYLA YAPILDI

Söz konusu dönemde, Türkiye'deki toplam kart adedi bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 463,2 milyon seviyesine erişti. Kart türlerine göre ödeme tutarlarının dağılımı incelendiğinde ise, toplam kartlı ödemelerin 1 trilyon 873,1 milyar lirası kredi kartları vasıtasıyla, 313 milyar lirası banka kartları kullanılarak ve 23,6 milyar lirası da ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin tutarında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50 büyüme kaydedildi. Banka kartıyla gerçekleştirilen ödemelerde büyüme oranı yüzde 53 olurken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 23 azaldı.

Ekim ayında, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme sayısı yıllık bazda yüzde 11 artış göstererek 1,8 milyara yükseldi. Bu işlemlerin 1 milyar 26,6 milyonu kredi kartları, 714,1 milyonu banka kartları ve 58,8 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Kredi kartlarıyla ödeme sayısındaki yıllık büyüme yüzde 11, banka kartlarıyla ödeme sayısındaki büyüme ise yüzde 24 olarak hesaplandı. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme sayısında ise yüzde 54 oranında bir azalış gerçekleşti.

İNTERNETTEN VE TEMASSIZ İŞLEMLERİN HACMİ HIZLA YÜKSELİYOR

Kartlı ödemelerdeki internet kullanımının hacmi, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51'lik güçlü bir yükselişle 653,7 milyar liraya çıktı. İnternet üzerinden gerçekleştirilen bu kartlı ödeme tutarı, toplam ödemelerin yüzde 29'luk önemli bir bölümünü oluşturdu.

İnternetten yapılan kartlı ödeme sayısı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1 artışla 239,5 milyona ulaştı ve bu sayı, toplam ödemelerin yüzde 14'üne tekabül etti. Temassız ödeme yöntemleri de öne çıkan bir diğer gelişme oldu. Kartlarla gerçekleştirilen temassız ödeme sayısı, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artış göstererek 1 milyar 208,4 milyona yükseldi. Aynı dönem içerisinde temassız ödemelerin toplam tutarı da yüzde 54 artışla 728,1 milyar lira olarak kaydedildi. Bu verilerle birlikte, ekim ayında "mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü ise temassız gerçekleşti." tespiti yapıldı.