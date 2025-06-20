Kartlı ödemelerde tarihi zirve: Bir ayda 2 trilyon liraya yakın harcama yapıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2025 yılı mayıs ayına ilişkin kart kullanım istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Türkiye'de kredi kartı sayısı 134,3 milyon, banka kartı sayısı 213,4 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 102,6 milyona ulaştı. Toplam kart sayısı ise 450,3 milyon olarak kaydedildi. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10’luk bir artışa işaret ediyor.

TOPLAM HARCAMA 1,99 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Mayıs ayında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlar aracılığıyla gerçekleştirilen toplam ödeme tutarı 1 trilyon 993,1 milyar lira oldu. Böylelikle kartlı ödemelerde geçen yıla göre yüzde 57’lik dikkat çekici bir artış yaşandı.

Kredi kartı ödemeleri: 1 trilyon 698 milyar TL

Banka kartı ödemeleri: 275,7 milyar TL

Ön ödemeli kart ödemeleri: 19,4 milyar TL

Önceki yıla kıyasla kredi kartı ödemelerinde yüzde 58, banka kartı ödemelerinde yüzde 56 oranında artış görülürken, ön ödemeli kart ödemelerinde yüzde 17’lik bir düşüş kaydedildi.

KARTLI İŞLEM ADEDİ 1,79 MİLYARA YÜKSELDİ

Kartlarla yapılan toplam ödeme adedi, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 1,79 milyara çıktı.

Kredi kartı işlemleri: 1 milyar 21,8 milyon

Banka kartı işlemleri: 692,5 milyon

Ön ödemeli kart işlemleri: 77,5 milyon

İşlem adedi bakımından kredi kartlarında yüzde 14, banka kartlarında yüzde 22 artış yaşanırken, ön ödemeli kart işlem adedinde yüzde 34 azalma gözlendi.

Mayıs ayında internetten kartlı ödeme tutarı geçen yıla göre yüzde 65 artarak 617 milyar liraya ulaştı.

İnternetten yapılan ödeme adedi 249,1 milyon olurken, bu sayı toplam kartlı ödemelerin yüzde 14’ünü oluşturdu. Tutar olarak bakıldığında ise internet ödemeleri toplamın yüzde 31’ini kapsadı.

Temassız ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 1 milyar 201,3 milyona ulaştı. Temassız ödemelerle yapılan toplam harcama tutarı ise yüzde 69 artarak 639,5 milyar liraya yükseldi.

BKM verilerine göre, mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız yöntemle gerçekleştirildi.