Yıl boyunca biriken ve yıl sonlarında silinen, banka kredi kartlarına ve bazı mağaza kartlarına, alışveriş sonrası yüklenen puanlarla ilgili önemli uyarı geldi. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, vatandaşlara puanların kontrol ederek kullanılması önerisinde bulundu

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yıl sonuna yaklaşılırken kredi kartlarında ya da bazı mağaza kartlarında biriken puanların para karşılıklarının kullanılması gerektiğini çünkü bu puanların yeni yılda silinebildiğini belirtti.



Küçük şunları söyledi:



Banka kredi kartlarına ve bazı mağaza kartlarına, alışveriş sonrası puan yüklenmekte, bu puanlar para olarak kullanılabilmektedir. Yıl sonlarında, bazı bankalar ve mağazalar, kartlara yüklenen para puanları silmekte, bazıları ise yeni yıla devretmektedir. Bu yüzden tüketicilerimiz elde promosyon şeklinde verilen bu puanlarını kontrol ederek kullanması önerisinde bulunuyoruz.



Tüketicilerimiz öncelikle kartlarında birikmiş para puanları kontrol etmeliler ve içerisinde para var mı öğrenmeliler. Kartı veren banka ya da mağaza ile görüşerek, para puanlarının yıl sonunda silinip, silinmeyeceğini öğrenmeliler. Tüketiciler, kartlarında birikmiş para puanları, ihtiyaçlarına uygun alışverişlerinde kullanmalılar.



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