Kasım ayı kira zam oranları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, bu ay yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanacak yasal artış oranı da netleşmiş oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, ekim ayında enflasyon yüzde 32,87 olarak kayıtlara geçti.

KONUT VE İŞ YERLERİ İÇİN YÜZDE 37,15 ZAM

Bu verilerin ışığında, hem konutlar (evler) hem de iş yerleri (işletmeler) için geçerli olacak kira zammı oranı yüzde 37,15 olarak belirlendi.

Bu yeni oranla birlikte, kira kontrat süresi kasım ayı içinde dolan konut ve işletme sahipleri, kiracılarına yasal olarak en fazla yüzde 37,15 oranında bir zam yaparak yeni dönem ödemelerini talep edebilecek.