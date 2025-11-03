Kasım ayı kira zam oranları belli oldu!

Milyonlarca ev sahibinin ve kiracının merakla beklediği o rakam netleşti; ekim ayı enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından, kasım ayında uygulanacak yasal tavan zam oranı yüzde 37'nin üzerine çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kasım ayı kira zam oranları belli oldu!
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, bu ay yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanacak yasal artış oranı da netleşmiş oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, ekim ayında enflasyon yüzde 32,87 olarak kayıtlara geçti.

KONUT VE İŞ YERLERİ İÇİN YÜZDE 37,15 ZAM

Bu verilerin ışığında, hem konutlar (evler) hem de iş yerleri (işletmeler) için geçerli olacak kira zammı oranı yüzde 37,15 olarak belirlendi.

Bu yeni oranla birlikte, kira kontrat süresi kasım ayı içinde dolan konut ve işletme sahipleri, kiracılarına yasal olarak en fazla yüzde 37,15 oranında bir zam yaparak yeni dönem ödemelerini talep edebilecek.

Son dakika: Enflasyon verileri açıklandı!Son dakika: Enflasyon verileri açıklandı!Ekonomi
Benzine zam mı geldi, indirim mi? 3 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Benzine zam mı geldi, indirim mi? 3 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi
enflasyon kira zam oranları
Günün Manşetleri
Kasım ayı kira zam oranları belli oldu
Enflasyon verileri açıklandı
59 ilde 'siber kalkan' operasyonu
“Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır”
“İngiliz Kemal” hakkındaki rapor gün yüzüne çıktı
12 soruda bilinmesi gerekenler
İlköğretim müfredatına "Bilinçli Tüketici" dersi geliyor!
"Birlik ve beraberlikle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz"
Bakan Kurum: "Aldırmadık, milletin olanı millete armağan ettik"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TRT World Forum 2025'te konuştu
Çok Okunanlar
Bahar havası aldatmasın! Bahar havası aldatmasın!
O bölge yine sallandı! O bölge yine sallandı!
Benzine zam mı geldi, indirim mi? Benzine zam mı geldi, indirim mi?
Enflasyon verileri açıklandı Enflasyon verileri açıklandı
Yola çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın! Yola çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın!