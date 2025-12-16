Kasımda konut piyasasında düşüş: Satışlar yüzde 7,8 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), gayrimenkul sektörünün nabzını tutan Kasım ayı Konut Satış İstatistikleri raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre, konut piyasasında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hissedilir bir daralma yaşandı. Türkiye genelinde işlem gören konut sayısı, Kasım ayında yıllık bazda yüzde 7,8 oranında gerileyerek 141 bin 100 olarak kayıtlara geçti.

BÜYÜKŞEHİRLER LİSTEDE BAŞI ÇEKTİ

Satış haritasına bakıldığında büyükşehirlerin dominasyonu sürdü. Konut satışının en yoğun yaşandığı il, 24 bin 234 satışla İstanbul oldu. İstanbul'u 12 bin 706 konut satışı ile başkent Ankara ve 8 bin 540 satışla İzmir takip etti. Listenin son sırasında ise işlem hacminin en düşük olduğu iller yer aldı. Ardahan sadece 78 konut satışıyla en az işlemin yapıldığı il olurken, onu 131 satışla Bayburt ve 152 satışla Artvin izledi.

Kasım ayındaki aylık düşüşe rağmen, 2025 yılının genel tablosu pozitif bir seyir izledi. Ocak ve Kasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 oranında artış gösterdi. Bu süreçte el değiştiren toplam konut sayısı 1 milyon 434 bin 133'e ulaştı.

KREDİLİ SATIŞLARDA YILLIK BAZDA DEV ARTIŞ

Ödeme yöntemlerine göre incelendiğinde, ipotekli satışlardaki değişim dikkat çekti. Kasım ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak 21 bin 499 seviyesinde kaldı. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 oldu. Ancak yılın genelinde kredili satışlara olan talep patlaması verilere yansıdı. Ocak-Kasım döneminde ipotekli satışlar, geçen yıla göre yüzde 53,5 oranında devasa bir artışla 207 bin 519'a yükseldi. Bu dönemde gerçekleşen ipotekli satışların 5 bin 483'ü Kasım ayında, 49 bin 973'ü ise 11 aylık süreçte "ilk el" satış olarak gerçekleşti.

Peşin veya senet gibi yöntemleri kapsayan "diğer satış türleri" ise Kasım ayında yüzde 8,8 düşüşle 119 bin 601 oldu. Bu kategorinin toplam satışlardaki payı yüzde 84,8 olarak belirlendi. Ocak-Kasım döneminde ise diğer satışlar yüzde 8,5 artarak 1 milyon 226 bin 614 adede ulaştı.

VATANDAŞIN TERCİHİ İKİNCİ ELDEN YANA OLDU

Konut piyasasında sıfır ve ikinci el dengesi de netleşti. Kasım ayında ilk el (sıfır) konut satışları yüzde 5,4 azalarak 46 bin 589'a geriledi ve toplam satışların yüzde 33'ünü oluşturdu. Yılın 11 aylık bölümünde ise sıfır konut satışları yüzde 8,9 artışla 444 bin 96 olarak gerçekleşti.

Piyasayı domine eden ikinci el konutlarda ise Kasım ayında 94 bin 511 konut el değiştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9'luk bir düşüşe işaret etse de toplam satışların yüzde 67'si ikinci el konutlardan oluştu. Ocak-Kasım döneminde ikinci el satışlar yüzde 15,4 artarak 990 bin 37'ye yükseldi.

ZİRVEDE YİNE RUSLAR VAR

Yabancılara yönelik konut satışlarında ise düşüş trendi devam etti. Kasım ayında yabancılara yapılan satışlar yıllık bazda yüzde 9,7 azalarak bin 943'e indi. Toplam satışlar içinde yabancıların payı yüzde 1,4'te kaldı. Yabancıların en çok tercih ettiği iller sırasıyla 728 satışla İstanbul, 662 satışla Antalya ve 157 satışla Mersin oldu. Yılın 11 aylık döneminde yabancılara satışlar yüzde 11,1 azalarak 18 bin 993 seviyesinde gerçekleşti.

Uyruklarına göre alım yapanlar incelendiğinde, Kasım ayında liderlik yine Rusya Federasyonu vatandaşlarında oldu. Rus vatandaşları 310 konut satın alırken, onları 159 konutla Ukrayna ve 151 konutla Almanya vatandaşları izledi.