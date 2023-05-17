Araç sahipleri dikkat! 3 kat arttı

TRAFİK SİGORTASI YAPTIRMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

• Ön araştırma yapın: Zorunlu olmasının yanı sıra trafik sigortası güvenlik açısından da oldukça önemli bir sigortadır, bu nedenle de ilk kez yaptıracağınız trafik sigortası fiyatları ile karşı karşıya kaldığınızda bunu kesinlikle maddi bir külfet olarak görmemeniz gerekir.

• Her şeyden önce bilmeniz gerekir ki trafik sigortası yaptırmamanın cezası vardır. Bütçenize uygun bir trafik sigortası poliçesi yaptırabilmek için bir ön araştırma yaparak uygun bir seçim yapabilirsiniz.