Araç sahipleri dikkat! 3 kat arttı
Trafik sigortasında ortalama tazminat ödemeleri 11 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Poliçe maaliyetlerini yükselten durum ile birlikte kasko fiyatları geçtiğimiz seneye göre 3 katına kadar artış gösterdi. Peki, trafik sigortası yaptırmadan önce dikkat edilmesi gerekenler neler?
Artan araç ve yedek parça fiyatları kasko fiyatlarını bir yılda üç katına çıkardı. Yılın ilk üç ayında, hasar dosyası başına ortalama tazminat ödemesi kaskoda 15 bin lira, zorunlu trafik sigortasında 11 bin lira oldu.
Sigorta Sektörü Yetkilisi Muhammed Karakum, şöyle aktardı:
- Yılın ilk üç ayında hasar ödeme tutarları oldukça yükseldi. Bunun sebebi parça maliyetlerindeki ve işçi ücretindeki artışlar.
Karakum, geçen yıl ortalama 5 bin liraya yaptırılan bir kasko poliçesinin bu sene 15 bin lira civarında olduğunu yine geçen yıl bin 200 liraya yapılan trafik poliçesinin ise bu yıl 3 bin lira civarına yapılabileceğini belirtti.
Sigorta sektörü yetkilileri trafik sigortaları zamanı geldiğinde yenilenmesi ve trafiğe sigortasız çıkılmamasını öneriyor.
TRAFİK SİGORTASI YAPTIRMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?
• Ön araştırma yapın: Zorunlu olmasının yanı sıra trafik sigortası güvenlik açısından da oldukça önemli bir sigortadır, bu nedenle de ilk kez yaptıracağınız trafik sigortası fiyatları ile karşı karşıya kaldığınızda bunu kesinlikle maddi bir külfet olarak görmemeniz gerekir.
• Her şeyden önce bilmeniz gerekir ki trafik sigortası yaptırmamanın cezası vardır. Bütçenize uygun bir trafik sigortası poliçesi yaptırabilmek için bir ön araştırma yaparak uygun bir seçim yapabilirsiniz.