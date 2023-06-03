Katılımevim halka arz edecek

KATILIMEVİM ŞİRKETİ FAALİYETİ NEDİR?

Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri paylaşıyor:

- Katılımevim, sektörün 25 yıllık köklü geçmişe sahip duayenleri tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Akaryakıt, gayrimenkul ve taahhüt sektöründen gelen büyük bir sermaye gücüyle kurulan Katılımevim’in Genel Merkezi Ataşehir Finans Merkezi’nin yanı başında bulunmaktadır. Kısa zamanda Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşen Katılımevim, müşterilerine en iyi hizmeti verme amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Kaynak: https://www.halkaarz.net/katilimevim-halka-arzina-spkdan-onay-geldi