Katılımevim halka arz edecek
Borsa istanbul'da Haziran ayı halka arz haberleriyle devam ediyor. Son olarak SPK Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. halka arzında toplamda 60,000,000 lot dağıtılacak.
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. halka arz başvurusu SPK tarafından bugün açıklanan bültende onaylandığı açıklandı. Şirket halka arzda toplamda 60,000,000 lotu halka arz edeceğini duyurdu.
KATILIMEVİM HALKA ARZ DETAYLARI
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 30.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 24.000.000 Lot (Serdar Turhan)
• Ortak Satışı : 6.000.000 Lot (Ömer Burkay)
Günlük Alım Emri
• 5 Gün, 6.000.000 adet günlük alım emri girilecek. (Serdar Turhan)
• 5 Gün, 1.500.000 adet günlük alım emri girilecek. (Ömer Burkay)
SATMAMA TAAHHÜDÜ
• 1 Yıl, İhraççı.
• 180 Gün, Ortaklar.
• Katılımevim halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Katılımevim şirketi borsada '''KTLEV'' kodu ile işlem görecek.
• Katılımevim halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
• Katılımevim halka arzında payların yüzde ''25'' i halka açık olacaktır.
• Katılımevim halka arz sonrasında ''ANA PAZAR'' da işlem görecek.
• Katılımevim halka arz fiyatı ''13,43'' Lira olacaktır.
KATILIMEVİM ŞİRKETİ FAALİYETİ NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri paylaşıyor:
- Katılımevim, sektörün 25 yıllık köklü geçmişe sahip duayenleri tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Akaryakıt, gayrimenkul ve taahhüt sektöründen gelen büyük bir sermaye gücüyle kurulan Katılımevim’in Genel Merkezi Ataşehir Finans Merkezi’nin yanı başında bulunmaktadır. Kısa zamanda Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşen Katılımevim, müşterilerine en iyi hizmeti verme amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.
Kaynak: https://www.halkaarz.net/katilimevim-halka-arzina-spkdan-onay-geldi