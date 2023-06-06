Katılımevim şirketi ve Pasifik Euroisa halka arzı talep toplayacak
Geçtiğimiz hafta SPK tarafından halka arz onayı alan şirketler duyurulmuştu. 6 Haziran 2023 günü Katılımevim şirketi ve Pasifik Euroisa halka arzı talep toplayacak.
Borsa yatırımcılarının en çok ilgisini çeken konulardan biri olan halka arzlarda bu hafta talep toplama haftası. Bu hafta 4 şirket halka arz için talep toplayacak. Yarın 2 şirketin talep toplama işlemlerine başlayacak. Herkesin oldukça merak ettiği halka arzların talep toplama detayları bu yazımızda sizlerle.
YARIN TALEP TOPLAYACAK ŞİRKETLER
Geçtiğimiz haftalarda SPK tarafından halka arz onayı alan iki şirketin talep toplama işlemleri başladı. Herkesin oldukça merak ettiği halka arz detayları bu yazımızda.
• Katılımevim şirketi
• Pasifik Euroisa şirketi
Bu iki şirket yarın halka arz olmak için yatırımcıdan talep toplayacak.
KATILIMEVİM HALKA ARZ DETAYLARI
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 30.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 24.000.000 Lot (Serdar Turhan)
• Ortak Satışı : 6.000.000 Lot (Ömer Burkay)
• Katılımevim halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Katılımevim şirketi borsada '''KTLEV'' kodu ile işlem görecek.
• Katılımevim halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
• Katılımevim halka arzında payların yüzde ''25'' i halka açık olacaktır.
• Katılımevim halka arz sonrasında ''ANA PAZAR'' da işlem görecek.
• Katılımevim halka arz fiyatı ''13,43'' Lira olacaktır.
PASİFİK EUROİSA HALKA ARZ DETAYLARI
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 18.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 5.333.334 Lot (Fatih Erdoğan)
• Ortak Satışı : 5.333.333 Lot (Abdulkerim Fırat)
• Ortak Satışı : 5.333.3343 Lot (Mehmet Erdoğan)