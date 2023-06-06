Katılımevim şirketi ve Pasifik Euroisa halka arzı talep toplayacak

Borsa yatırımcılarının en çok ilgisini çeken konulardan biri olan halka arzlarda bu hafta talep toplama haftası. Bu hafta 4 şirket halka arz için talep toplayacak. Yarın 2 şirketin talep toplama işlemlerine başlayacak. Herkesin oldukça merak ettiği halka arzların talep toplama detayları bu yazımızda sizlerle.