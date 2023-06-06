Katılımevim şirketi ve Pasifik Euroisa halka arzı talep toplayacak

Geçtiğimiz hafta SPK tarafından halka arz onayı alan şirketler duyurulmuştu. 6 Haziran 2023 günü Katılımevim şirketi ve Pasifik Euroisa halka arzı talep toplayacak.

# halka arz # borsa istanbul # BIST 100
Son Güncelleme:
Katılımevim şirketi ve Pasifik Euroisa halka arzı talep toplayacak - Resim: 1 1 6

Borsa yatırımcılarının en çok ilgisini çeken konulardan biri olan halka arzlarda bu hafta talep toplama haftası. Bu hafta 4 şirket halka arz için talep toplayacak. Yarın 2 şirketin talep toplama işlemlerine başlayacak. Herkesin oldukça merak ettiği halka arzların talep toplama detayları bu yazımızda sizlerle.

Katılımevim şirketi ve Pasifik Euroisa halka arzı talep toplayacak - Resim: 2 2 6

YARIN TALEP TOPLAYACAK ŞİRKETLER

Geçtiğimiz haftalarda SPK tarafından halka arz onayı alan iki şirketin talep toplama işlemleri başladı. Herkesin oldukça merak ettiği halka arz detayları bu yazımızda.

• Katılımevim şirketi
• Pasifik Euroisa şirketi
Bu iki şirket yarın halka arz olmak için yatırımcıdan talep toplayacak.

Katılımevim şirketi ve Pasifik Euroisa halka arzı talep toplayacak - Resim: 3 3 6

KATILIMEVİM HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Şekli

• Sermaye Artırımı : 30.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 24.000.000 Lot (Serdar Turhan)
• Ortak Satışı : 6.000.000 Lot (Ömer Burkay)

• Katılımevim halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Katılımevim şirketi borsada '''KTLEV'' kodu ile işlem görecek.
• Katılımevim halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
• Katılımevim halka arzında payların yüzde ''25'' i halka açık olacaktır.
• Katılımevim halka arz sonrasında ''ANA PAZAR'' da işlem görecek.
• Katılımevim halka arz fiyatı ''13,43'' Lira olacaktır.

Katılımevim şirketi ve Pasifik Euroisa halka arzı talep toplayacak - Resim: 4 4 6

PASİFİK EUROİSA HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Şekli

• Sermaye Artırımı : 18.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 5.333.334 Lot (Fatih Erdoğan)
• Ortak Satışı : 5.333.333 Lot (Abdulkerim Fırat)
• Ortak Satışı : 5.333.3343 Lot (Mehmet Erdoğan)