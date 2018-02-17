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Kayıp-kaçak bedelinde son karar

Elektrik şirketlerinin özelleştirilmesiyle birlikte, faturalara yansıyan kayıp-kaçak bedeli arttı. Tartışmalara son noktayı ise Anayasa Mahkemesi koydu. Yüksek mahkeme, kaçak elektrik kullananların neden olduğu maddi zararın, faturasını düzenli ödeyen dürüst vatandaşlardan tahsil edilmesine hükmetti. Gerekçe ise kamu yararı...

Kayıp-kaçak bedelinde son karar

Elektrik dağıtımı özelleştirildi, süreci yönetemeyen şirketler de iflasın eşiğine geldi. Zor durumdaki şirketler kayıp kaçak bedeli altında, faturalara büyük bedeller yansıttı. Özelleştirmeden zararlı çıkansa yine vatandaş oldu.

Kayıp kaçak bedeli konusunda daha önce Yargıtay ve Danıştay'ın farklı kararlar çıkmıştı. Danıştay "Faturalardan kayıp kaçak bedeli alınsın", Yargıtay ise "Alınmasın" diyordu.

Faturalardaki kayıp kaçak bedelleri her dönem tartışıldı, bu tartışmalara son noktayıysa Anayasa Mahkemesi koydu. Çıkan kararda kamu yararı gerekçesiyle kayıp kaçak bedelinin yine tüketiciden tahsil edilmesine karar verildi.

Yargıtay'ın kararıyla birçok tüketici, ödediği bedeli geri almak için dava açmıştı.

Bu kararla birlikteyse kayıp kaçak bedelinin geriye dönük iadesine ilişkin açılan tüm davalar da düşecek.




ulusal.com.tr

Etiketler; #elektrik
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