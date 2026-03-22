Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede "e-izah" dönemi

Vergi Denetim Kurulu (VDK), denetim kapasitesini optimize etmek ve mükellef uyumunu artırmak amacıyla "e-İzah" projesini devreye alıyor.

Toygu Ökçün
Vergi Denetim Kurulu’nun son faaliyet raporu, kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisinde dijital tahkimatın öncelikli hale geldiğini ortaya koyuyor. Yeni dönemde denetim gücünün daha verimli kullanılması ve idari makamların gereksiz iş yükünden arındırılması temel hedef olarak belirlendi.

DENETİM KAPASİTESİNİN DİJİTALİZASYONU

VDK tarafından planlanan yeni adımlar, ihbar ve şikayetlerin hızlı bir şekilde işleme alınmasını öngörüyor. Bu kapsamda, denetim birimlerinin operasyonel kabiliyeti artırılarak, vergi incelemelerinde zamansal ve mali maliyetlerin düşürülmesi amaçlanıyor.

Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamayı amaçlayan "izaha davet" müessesesi, "e-İzah" projesiyle tamamen dijital platforma taşınıyor. Bu sistemle birlikte:

  • Mükelleflere yapılacak izaha davet bildirimleri elektronik ortamda iletilecek.
  • Mükellefler, kendilerinden istenen açıklamaları ve kanıtları fiziki bir temasa ihtiyaç duymadan dijital kanallar üzerinden sunabilecek.
  • Süreçlerin şeffaf ve izlenebilir bir yapıda yürütülmesi sağlanacak.

VERGİ İNCELEMELERİNDE KATEGORİK AYRIM

Yeni stratejinin en dikkat çekici unsurlarından biri, denetimlerin niteliğine göre sınıflandırılmasıdır. Buna göre:

Olağan İncelemeler: Hataların giderilmesi ve mükellef beyanlarının netleştirilmesi odaklı teknik süreçler.

Suç Odaklı İncelemeler: Doğrudan suç teşkil eden fiillere ve kasıtlı vergi ziyaına yönelik derinlemesine operasyonel denetimler.

Bu ayrışma, sınırlı denetim kaynaklarının daha yüksek risk taşıyan alanlara kanalize edilmesine olanak tanıyacak.

